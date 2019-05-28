28.05.2019 09:01
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ICCI 2019Yer: İstanbul Fuar MerkeziTarih: 28-30 MayısSaat: 09: 00İSO "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2018" Sonuçları DuyurusuYer: İSO Oakule Meclis SalonuTarih: 28 MayısSaat: 09: 30İDO & VIA Basın Toplantısı Yer: Yenikapı İDO İskelesiTarih: 28 MayısSaat: 10: 00Türkiye...

ICCI 2019

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 28-30 Mayıs
Saat: 09: 00

İSO " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2018" Sonuçları Duyurusu

Yer: İSO Oakule Meclis Salonu
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 09: 30

İDO & VIA Basın Toplantısı 

Yer: Yenikapı İDO İskelesi
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 10: 00

Türkiye İtibar Endeksi Ödül Töreni

Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Balmumcu Kampüsü, Oditoryum Salonu
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 10: 30

Türkiye Sigortalar Birliği Paneli

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 14: 30

4. Doğa ve İklim Söyleşisi

Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 18: 00 

A.L.F.A. Awards Customer Brands Ödül Töreni 

Yer: Yapı Kredi bomontiada Atölye
Tarih: 28 Mayıs
Saat: 18: 30

Global Wellness Day Basın Toplantısı

Yer: Swissötel Chalet
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 10: 00

Kiğılı X Oktay Kaynarca Özel Koleksiyon Lansmanı

Yer: Eski Büyükdere İskelesi, Sarıyer
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 11: 00

İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli

Yer: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13: 30

Uluslararası Şeffaflık Derneği Hukukun Üstünlüğü ve Ekonomi Paneli ve 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 

Yer: Hergüner-Bilgen-Özeke Avukatlık Ortaklığı Konferans Salonu
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 15: 30

ÖRAV Sohbetleri "50 Soruda Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız"

Yer: SALT Galata
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 18: 30

İstanbul Blockchain Okulu Projesi Basın Lansmanı

Yer: İnogar
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09: 00

İKV "Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Türkiye Raporu Sonrası Değerlendirme" Paneli

Yer: TOBB Plaza 
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09: 30

INTERCEM Konferansı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Haziran
Saat: 09: 00

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10: 00


Türkiye, İstanbul, Ekonomi
Kaynak: DHA