29.05.2019 09:01
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ICCI 2019Yer: İstanbul Fuar MerkeziTarih: 28-30 MayısSaat: 09: 00Global Wellness Day Basın ToplantısıYer: Swissötel ChaletTarih: 29 MayısSaat: 10: 00Kiğılı X Oktay Kaynarca Özel Koleksiyon LansmanıYer: Eski Büyükdere İskelesi, SarıyerTarih: 29 MayısSaat: 11: 00İhracat Yapan Şirketler İçin Kur...

ICCI 2019

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 28-30 Mayıs
Saat: 09: 00

Global Wellness Day Basın Toplantısı

Yer: Swissötel Chalet
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 10: 00

Kiğılı X Oktay Kaynarca Özel Koleksiyon Lansmanı

Yer: Eski Büyükdere İskelesi, Sarıyer
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 11: 00

İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli

Yer: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 13: 30

Uluslararası Şeffaflık Derneği Hukukun Üstünlüğü ve Ekonomi Paneli ve 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 

Yer: Hergüner-Bilgen-Özeke Avukatlık Ortaklığı Konferans Salonu
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 15: 30

ÖRAV Sohbetleri "50 Soruda Teknolojik Gelişmeler ve Hayatımız"

Yer: SALT Galata
Tarih: 29 Mayıs
Saat: 18: 30

İstanbul Blockchain Okulu Projesi Basın Lansmanı

Yer: İnogar
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09: 00

İKV "Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve Türkiye Raporu Sonrası Değerlendirme" Paneli

Yer: TOBB Plaza 
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09: 30

INTERCEM Konferansı

Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Haziran
Saat: 09: 00

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

Yer: Ankara Üniversitesi
Tarih: 14-15-16 Haziran
Saat: 10: 00


Ekonomi, İstanbul, Ekonomi
Kaynak: DHA