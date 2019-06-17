17.06.2019 09:46
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Kadın Dostu Şirketler 2019 Ödül Töreni Yer: PWC Experience Center / BJK Plaza AkaretlerTarih: 18 HaziranSaat: 08: 30Türkiye'de Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatına Uyum SemineriYer: İstanbul Raidsson Blue Hotel OrtaköyTarih: 18 HaziranSaat: 09: 00DenizBank ve A101 İşbirliği...

Kadın Dostu Şirketler 2019 Ödül Töreni

Yer: PWC Experience Center/ BJK Plaza Akaretler
Tarih: 18 Haziran
Saat: 08: 30

Türkiye'de Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatına Uyum Semineri

Yer: İstanbul Raidsson Blue Hotel Ortaköy
Tarih: 18 Haziran
Saat: 09: 00

DenizBank ve A101 İşbirliği Töreni

Yer: DenizBank Genel Müdürlüğü
Tarih: 18 Haziran
Saat: 10: 00

A101 ve fastPay İşbirliği Töreni

Yer: DenizBank Genel Müdürlüğü
Tarih: 18 Haziran
Saat: 10: 00

"Tekstil ve Deri Mühendislerinin Sektöre Kazandırılması Çalışmaları" Tanıtım Semineri

Yer: WOW İstanbul
Tarih: 18 Haziran
Saat: 11: 00

Ekonomi Gazetecileri Derneği Geleneksel Yaza Merhaba Etkinliği

Yer: İstanbul Ticaret Odası Vakfı
Tarih: 19 Haziran
Saat: 19: 00

Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni

Yer: İTO Eminönü Büyük Meclis Salonu
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09: 00

Microsoft Türkiye ve EY Türkiye Basın Toplantısı

Yer: Feriye
Tarih: 20 Hazian
Saat: 10: 00

SHV Energy- İpragaz Basın Toplantısı

Yer: Raffles Hotel
Tarih: 20 Haziran
Saat: 12: 00

15. BeautyEurasia Konferansı

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 20-22 Haziran
Saat: 10: 00

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları: Fırtınalı Havada Dümen Olmak

Yer: İstanbul Sanayi Odası
Tarih: 27 Haziran
Saat: 09: 00

TİM "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" Paneli

Yer: Bursa Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği/ Mavi Salon
Tarih: 27 Haziran
Saat: 13: 30

ATT Clothing & Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sergisi

Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tarih: 27 Haziran
Saat: 18: 00

3. Uluslararası CEF Konferansı

Yer: Sabancı Center
Tarih: 28 Haziran
Saat: 10: 00


Kaynak: DHA
Ekonomi, İstanbul, Ekonomi

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