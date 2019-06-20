20.06.2019 09:05
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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül TöreniYer: İTO Eminönü Büyük Meclis SalonuTarih: 20 HaziranSaat: 09: 00ininal-Visa İş Birliği ToplantısıYer: Joint Idea KanyonTarih: 20 HaziranSaat: 09: 30Microsoft Türkiye ve EY Türkiye Basın ToplantısıYer: Feriye Tarih: 20 HazianSaat: 10: 00MÜSİAD Malezya'da İş...

Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni

Yer: İTO Eminönü Büyük Meclis Salonu
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09: 00

ininal- Visa İş Birliği Toplantısı

Yer: Joint Idea Kanyon
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09: 30

Microsoft Türkiye ve EY Türkiye Basın Toplantısı

Yer: Feriye
Tarih: 20 Hazian
Saat: 10: 00

MÜSİAD Malezya'da İş ve Yatırım Fırsatları Semineri

Yer: MÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 20 Haziran
Saat: 10: 00

SHV Energy- İpragaz Basın Toplantısı

Yer: Raffles Hotel
Tarih: 20 Haziran
Saat: 12: 00

15. BeautyEurasia Konferansı

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 20-22 Haziran
Saat: 10: 00

Hello Tomorrow Global Challenge Lansmanı

Yer: Kolektif House Levent
Tarih: 20 Haziran
Saat: 18: 30

Girişimcilik ve İş Dünyası Ekosistemine İlham Veren Başarılı İş İnsanlarıyla Sohbetler: Süleyman Orakçıoğlu

Yer: Servcorp
Tarih: 26 Haziran
Saat: 17: 30

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları: Fırtınalı Havada Dümen Olmak

Yer: İstanbul Sanayi Odası
Tarih: 27 Haziran
Saat: 09: 00

TİM "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" Paneli

Yer: Bursa Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği/ Mavi Salon
Tarih: 27 Haziran
Saat: 13: 30

ATT Clothing & Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sergisi

Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tarih: 27 Haziran
Saat: 18: 00

3. Uluslararası CEF Konferansı

Yer: Sabancı Center
Tarih: 28 Haziran
Saat: 10: 00


Kaynak: DHA
Visa, Malezya, Türkiye, Ekonomi

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