Haberler» Ekonomi» Haber

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Geleceğim Sosyal Bilimler ZirvesiTarih : 22 TemmuzYer : İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir YerleşkesiSaat : 10.

22.07.2019 09:00 İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi

Tarih : 22 Temmuz
Yer   : İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi
Saat  : 10.00

Sabancı Vakfı/ Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Konseri
Yer           : İş Sanat Konser Salonu, Levent
Tarih        : 22 Temmuz Pazartesi
Saat         : 20: 00

Ford Otosan "Sosyal Etki Merkezi"nin açılışı
Yer           : Dilovası/ İzmit
Tarih        : 23 Temmuz Salı
Saat         : 11: 00

KOÇSİSTEM & AÇEV Basın Toplantısı

Tarih : 24 Temmuz
Yer   : Divan İstanbul Otel
Saat  : 10.30

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis toplantısı

Tarih : 24 Temmuz
Yer   : İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Saat  : 15.00

Galataport İstanbul Tanıtım Basın Toplantısı

Yer          : Galataport İstanbul Tanıtım Ofisi
Tarih       : 25 Temmuz Perşembe
Saat        : 10.00

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB)

Tarih : 25 Temmuz
Yer   : Radisson Blu Hotel Vadistanbul
Saat  : 12.00

Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi
Yer        : Feriye Lokantası
Tarih     : 26 Temmuz Cuma
Saat      : 09: 30

Ahmet Çalık - Japonya Devlet Nişanı Töreni
Yer         : Çırağan Sarayı
Tarih      : 26 Temmuz Cuma
Saat       : 18: 00

Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı
Yer         : Ritz Carlton Istanbul
Tarih      : 31 Temmuz Çarşamba
Saat       : 09: 00


Kaynak: DHA
Başakşehir, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
09:47   Brent petrolün varili 63,40 dolar
09:44   PİYASALAR – Dolar 5.68, euro 6.37 ve sterlin 7.10 lirada
09:44   Dolar/TL 5,6750 seviyelerinden işlem görüyor
09:42   Brent petrolün varili 63,40 dolar
09:40   VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı
09:39   AK Parti yöneticileri çiftçinin hükümetten beklentilerini dinledi
09:32   Düzce'de kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları tekrar başladı