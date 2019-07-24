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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

KOÇSİSTEM & AÇEV Basın ToplantısıTarih : 24 TemmuzYer : Divan İstanbul OtelSaat : 10.30L'Oréal Türkiye Basın ToplantısıTarih : 24 TemmuzYer : Sakıp Sabancı Müzesi The Seed - EmirganSaat : 14.

24.07.2019 09:07 İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

KOÇSİSTEM & AÇEV Basın Toplantısı

Tarih : 24 Temmuz
Yer   : Divan İstanbul Otel
Saat  : 10.30

L'Oréal Türkiye Basın Toplantısı

Tarih : 24 Temmuz
Yer   : Sakıp Sabancı Müzesi The Seed - Emirgan
Saat  : 14.00

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı

Tarih : 24 Temmuz
Yer   : İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Saat  : 15.00

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği

Tarih : 25 Temmuz
Yer   : Radisson Blu Hotel Vadistanbul
Saat  : 12.00

Mercedes-Benz Türk Her Kızımız Bir Yıldız Projesi

Yer        : Feriye Lokantası
Tarih     : 26 Temmuz Cuma
Saat      : 09: 30

FLO Mağazacılık basın toplantısı

Yer       : Raffles Hotel, Orkide Salonu
Tarih    : 26 Temmuz Cuma
Saat    : 10: 00

Ahmet Çalık - Japonya Devlet Nişanı Töreni

Yer         : Çırağan Sarayı
Tarih      : 26 Temmuz Cuma
Saat       : 18: 00

Kazakistan Resmi Ticaret ve Ekonomi Heyeti Toplantısı

Yer         : Ritz Carlton Istanbul
Tarih      : 31 Temmuz Çarşamba
Saat       : 09: 00

GASTROKÖY

Tarih : 26 Temmuz
Yer   : Lifepark. Sarıyer/İstanbul
Saat  : 12.00

ATAMEKEN

Tarih : 31 Temmuz
Yer   : Ritz Carlton İstanbul/Şişli
Saat  : 09.00

Afet Direnci Araştırma Lansmanı

Tarih  : 5 Ağustos
Yer    : Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbul
Saat   : 09.00



İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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