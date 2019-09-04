İş ve ekonomi dünyasının gündemi

27. WorldFood Fuarı
Tarih : 4-7 Eylül
Yer : TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Saat : 10.00
Türkiye - Çekya İş FORUMU
Tarih : 4 Eylül
Yer : Swissotel The Bosphorus/İstanbul
Saat : 09.30
TOÇEV- ANTIGONE "Özgürleşen Umutlar" Basın toplantısı
Tarih : 4 Eylül
Yer : Radisson Blu Şişli
Saat : 10.00
Joy.ologyTalks etkinliği
Tarih : 5-6 Eylül
Yer : Galatasaray Üniversitesi/Ortaköy,İstanbul
Saat : 09.00
VERBİS Basın toplantısı
Tarih : 6 Eylül
Yer : Grand Hyatt İstanbul/İstanbul,Taksim
Saat : 9.30
CNR Food İstanbul Fuarı "Hayat Güvenilir Olsa" etkinliği
Tarih : 6 Eylül
Yer : CNR Food İstanbul
Saat : 10.30
PTT PAL ile Güvenlik-İş toplu sözleşme
Tarih : 6 Eylül
Yer : PTT Pul Müzesi/ Ankara
Saat : 11.30
Vakıf Emeklilik Yenilenen Cep Şube Lansmanı
Tarih : 11 Eylül
Yer : İstanbul Wyndham Grand Levent/İstanbul
Saat : 10.00
Mega Show- EVSİD basın toplantısı
Tarih : 11 Eylül
Yer : Kolektif House Levent/İstanbul
Saat : 10.30
İSKİD/EUROVENT SUMMIT değerlendirmesi
Tarih : 12 Eylül
Yer : Taksim Point Otel-Fujı 2 Salonu
Saat : 9.30
Facebook İstasyon açılış etkinliği
Tarih : 12 Eylül
Yer : Facebook İstasyon/Maslak
Saat : 10.30
iRobot tanıtım lansmanı
Tarih : 19 Eylül
Yer : Raffless Hotel/İstanbul
Saat : 10.30
Swiss Days 2019
Tarih : 20-22 Eylül
Yer : Yapı Kredi bomontiada
10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 9-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir