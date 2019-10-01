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İş ve ekonomi dünyasının gündemi

Sektörel Performans Değerlendirme Ödül OrganizasyonTarih : 1 EkimYer : İstanbul Mercure OtelSaat : 10.00InGame Group ve Ay YapımTarih : 1 EkimYer : Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören İstiklalSaat : 11.00Tamoniki.

01.10.2019 09:09İş ve ekonomi dünyasının gündemi

Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyon

Tarih : 1 Ekim
Yer   : İstanbul Mercure Otel
Saat  : 10.00

InGame Group ve Ay Yapım

Tarih : 1 Ekim
Yer   : Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören İstiklal
Saat  : 11.00

Tamoniki.com Basın Toplantısı

Tarih : 1 Ekim
Yer   : Wyndham Grand Levent, Hezarfen Salonu
Saat  : 10.30

Hitit Bilişim Crane Cargo Lansmanı

Tarih : 2 Ekim
Yer   : Mövenpick Hotel, Levent
Saat  : 9.30

İstanbul Moda Konferansı

Tarih : 2-3 Ekim
Yer   : Çırağan Sarayı,Balo salonu
Saat  : 8.30-17.00

AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı

Tarih : 2-5 Ekim
Yer   : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Saat  : 10.00-18.00

CDEK CIS E-Commerce Summit 2019

Tarih : 3 Ekim
Yer   : @meeting/Maslak Sun Plaza
Saat  : 10.00

Türkiye Sigorta Birliği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı

Tarih : 3 Ekim
Yer   : Sheraton Grand İstanbul,Ataşehir
Saat  : 14.30

BKM Bilgi Güvenliği Basın Toplantısı

Tarih : 7 Ekim
Yer   : Hotel Les Ottomans, Beşiktaş
Saat  : 10.00-12.30

FASHION ON THE FEST

Tarih : 7 Ekim
Yer   : Feriye Palace
Saat  : 11.00

10. Türkiye Enerji Zirvesi

Tarih : 6-8 Ekim
Yer   : Regnum Carya Hotel/Antalya

10. Türkiye Enerji Zirvesi

Tarih : 8-9 Ekim
Yer   : Regnum Carya Hotel/Antalya

TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi

Tarih : 8-11 Ekim
Yer   : Antalya,Belek

Foriba ve Sovos

Tarih : 16 Ekim
Yer   : Wyndham Grand,Levent
Saat  : 9.30

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim
Yer   : İzmir

Marka Konferansı

Tarih : 18-19 Aralık
Yer   : Çırağan Sarayı



İstanbul, Antalya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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