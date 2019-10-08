İş ve ekonomi dünyasının gündemi



10. Türkiye Enerji Zirvesi

Tarih : 6-8 Ekim

Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya

Eczacıbaşı Tıp Ödülleri töreni

Tarih : 8 Ekim

Yer : İş Sanat Konser Salonu, Levent

Saat : 19.00

Mercedes-Benz Fashion Week

Tarih : 8-11 Ekim

Yer : Zorlu PSM

TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi

Tarih : 8-11 Ekim

Yer : Antalya,Belek

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi

Tarih : 9 Ekim

Yer : Boğaziçi Üniversitesi, Albett Long Hall

Saat : 10.00

GE Sağlık Türkiye, Sephora Türkiye ve Ups Basın Daveti

Tarih : 9 Ekim

Yer : Sofa Hotel,Hallarts Salonu/Nişantaşı

Saat : 10.30

Erka Turizm Basın Toplantısı

Tarih : 9 Ekim

Yer : Feriye

Saat : 12.00

Yetenek Yönetimi Konferansı

Tarih : 10 Ekim

Yer : Crown Plaza Asia, İstanbul

Saat : 10.00

KAGİDER ve Tuborg Basın Toplantısı

Tarih : 10 Ekim

Yer : Conrad İstanbul, Jr. Balo Salonu

Saat : 11.00

Istanbul Jewelry Show

Tarih : 10-13 Ekim

Yer : CNR Expo, Istanbul Fuar Merkezi

Saat : 11.30

ALUEXPO 2019

Tarih : 10-12 Ekim

Yer : İstanbul Fuar Merkezi, Bakırköy

Saat : 10.00-18.00

Sensobright Basin Toplantısı



Tarih : 11 Ekim

Yer : Divan İstanbul, Taksim

Saat : 10.00

MMA IMPACT İstanbul 2019 konferansı

Tarih : 14 Ekim

Yer : The Ritz-Carlton Istanbul

Quasar Basın Toplantısı

Tarih : 15 Ekim

Yer : Quasar İstanbul

Saat : 09.00



Antwell İyi Yaşam Evleri Basın Toplantısı

Tarih : 15 Ekim

Yer : 10.00

Saat : Antwell, Üsküdar

"Allianz Teknik" Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi Açılışı

Tarih : 15 Ekim

Yer : Türk-Alman Üniversitesi

Saat : 10.30

BREF ile Kıyılarda Temizlik Dalgası

Tarih : 15 Ekim

Yer : Kilyos Kısırkaya Sahili

Saat : 10.45

Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı Üzerine

Tarih : 15 Ekim

Yer : SALT Galata, Oditoryum

Saat : 19.00

Foriba ve Sovos

Tarih : 16 Ekim

Yer : Wyndham Grand,Levent

Saat : 9.30

İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme Toplantısı

Tarih : 16 Ekim

Yer : Wyndham Grand İstanbul,Levent

Saat : 10.00

İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi

Tarih : 18-19 Ekim

Saat : 09.00

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği

Tarih : 24 Ekim

Yer : E-Spor Arena, Maslak

Saat : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim

Yer : İzmir

Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör

Tarih : 5-6 Aralık

Yer : Abdullah Gül Üniversitesi

Marka Konferansı

Tarih : 18-19 Aralık

Yer : Çırağan Sarayı