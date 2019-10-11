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İş ve ekonomi dünyasının gündemi

Mercedes-Benz Fashion WeekTarih : 8-11 EkimYer : Zorlu PSMTÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve SergisiTarih : 8-11 EkimYer : Antalya,BelekIstanbul Jewelry ShowTarih : 10-13 EkimYer : CNR Expo, Istanbul Fuar MerkeziSaat : 11.

11.10.2019 09:07İş ve ekonomi dünyasının gündemi

Mercedes-Benz Fashion Week

Tarih : 8-11 Ekim

Yer   : Zorlu PSM

TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi

Tarih : 8-11 Ekim

Yer   : Antalya,Belek

Istanbul Jewelry Show

Tarih : 10-13 Ekim

Yer   : CNR Expo, Istanbul Fuar Merkezi

Saat  : 11.30

ALUEXPO 2019

Tarih : 10-12 Ekim

Yer   : İstanbul Fuar Merkezi, Bakırköy

Saat  : 10.00-18.00

Sensobright Basin Toplantısı

Tarih : 11 Ekim

Yer   : Divan İstanbul, Taksim

Saat  : 10.00

MMA IMPACT İstanbul 2019 konferansı

Tarih : 14 Ekim

Yer   : The Ritz-Carlton Istanbul

Quasar Basın Toplantısı

Tarih : 15 Ekim

Yer   : Quasar İstanbul

Saat  : 09.00

"Allianz Teknik" Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi Açılışı

Tarih : 15 Ekim

Yer   : Türk-Alman Üniversitesi

Saat  : 10.30

BREF ile Kıyılarda Temizlik Dalgası

Tarih : 15 Ekim

Yer   : Kilyos Kısırkaya Sahili

Saat  : 10.45

Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı Üzerine

Tarih : 15 Ekim

Yer   : SALT Galata, Oditoryum

Saat  : 19.00

Foriba ve Sovos

Tarih : 16 Ekim

Yer   : Wyndham Grand,Levent

Saat  : 9.30

İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme Toplantısı

Tarih : 16 Ekim

Yer   : Wyndham Grand İstanbul,Levent

Saat  : 10.00

İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi

Tarih : 18-19 Ekim

Saat  : 09.00

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği

Tarih : 24 Ekim

Yer   : E-Spor Arena, Maslak

Saat  : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim

Yer   : İzmir

Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör

Tarih : 5-6 Aralık

Yer    : Abdullah Gül Üniversitesi

Marka Konferansı

Tarih : 18-19 Aralık

Yer   : Çırağan Sarayı



Mercedes Benz, İstanbul, Antalya, Ekonomi

Kaynak: DHA

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