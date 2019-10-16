Haberler » Ekonomi » İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Foriba ve SovosTarih : 16 EkimYer : Wyndham Grand,LeventSaat : 9.30İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme ToplantısıTarih : 16 EkimYer : Wyndham Grand İstanbul,LeventSaat : 10.00İstanbul Avrasya Blockchain ZirvesiTarih : 18-19 EkimSaat : 09.00Blockchain Türkiye Platformu 1.

16.10.2019 09:02İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Foriba ve Sovos

Tarih : 16 Ekim

Yer   : Wyndham Grand,Levent

Saat  : 9.30

İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme Toplantısı

Tarih : 16 Ekim

Yer   : Wyndham Grand İstanbul,Levent

Saat  : 10.00

İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi

Tarih : 18-19 Ekim

Saat  : 09.00

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği

Tarih : 24 Ekim

Yer   : E-Spor Arena, Maslak

Saat  : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim

Yer   : İzmir

Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör

Tarih : 5-6 Aralık

Yer    : Abdullah Gül Üniversitesi

Marka Konferansı

Tarih : 18-19 Aralık

Yer   : Çırağan Sarayı



İstanbul, Türkiye, Avrasya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:21 Aydın'da 987 bin 500 dekar tarım arazisi sulandı
10:25 Edirne'de verimi artan çeltik hasadında sona gelindi
10:24 Helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına akreditasyon kriterleri
10:19 İşsizlik oranları belli oldu
10:16 TESK Genel Başkanı Palandöken: "İşsizliğin en kalıcı çözümü mesleki eğitimdir"
10:17 Özel sektörün yurtdışı kredi borcu Ağustos'ta azaldı
10:17 Konut satışları yüzde 15,4 arttı
16.10.2019 10:27:37