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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye'nin Kuşak ve Yol İnsiyatifindeki Konumu Tarih : 17 EkimYer : The Marmara Otel, TaksimSaat : 10.0017.

17.10.2019 09:05İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye'nin Kuşak ve Yol İnsiyatifindeki Konumu

Tarih : 17 Ekim

Yer   : The Marmara Otel, Taksim

Saat  : 10.00

17. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

Tarih : 17-18 Ekim

Yer   : Mövenpick Hotel İstanbul

TEMA Sıfır Atık Eğitim Projesi Basın Toplantısı

Tarih : 18 Ekim

Yer   : Çırağın Oteli- Enderun Salonu

Saat  : 11.00

TBF ve ING Türkiye

Tarih : 18 Ekim

Yer   : Shangri-La Bosphorus

Saat  : 11.00

İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi

Tarih : 18-19 Ekim

Saat  : 09.00

Birleşik Krallık'ta Eğitim Günleri

Tarih : 19-20 Ekim

Yer   : Fairmont Quasar İstanbul ve Ankara HiltonSA

Saat  : 11.00-18.00

Sonbahar Temalı Çerçeve Atölyesi

Tarih : 19-20 Ekim

Yer   : Trumpland Wii Sahnesi

Saat  : 14.00-16.00

Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Tarih : 21 Ekim

Yer   : Soho House Istanbul

Saat  : 19.00

INFLOW Global Summit and Awards'19

Tarih : 22 Ekim

Yer   : Four Seasons Hotel, İstanbul

Saat  : 08.30-20.30

Elite World Sapanca Açılışı

Tarih : 22 Ekim

Yer   : Sapanca

Saat  : 08.30

Solar İstanbul 2020

Tarih : 22 Ekim

Yer   : Radisson Blu Bosphorus,Ortaköy

Saat  : 09.30

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği

Tarih : 24 Ekim

Yer   : E-Spor Arena, Maslak

Saat  : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim

Yer   : İzmir

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı

Tarih : 7-9 Kasım

Yer   : İstanbul Fuar Merkezi

Saat  : 10.00-18.00

Big Bang Start-up Challenge

Tarih : 28 Kasım

Yer   : Uniq İstanbul

Saat  : 13.00-18.00

Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör

Tarih : 5-6 Aralık

Marka Konferansı

Tarih : 18-19 Aralık

Yer   : Çırağan Sarayı



Marmara, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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