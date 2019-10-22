İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

INFLOW Global Summit and Awards'19
Tarih : 22 Ekim
Yer : Four Seasons Hotel, İstanbul
Saat : 08.30-20.30Elite World Sapanca Açılışı
Tarih : 22 Ekim
Yer : Sapanca
Saat : 08.30Solar İstanbul 2020
Tarih : 22 Ekim
Yer : Radisson Blu Bosphorus,Ortaköy
Saat : 09.30Mermer makinaları fuarı CNR Marble Tech İstanbul
Tarih : 23 – 26 Ekim
Yer : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi, YeşilköyEmeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 'Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz' Etkinliği
Tarih : 23 Ekim
Yer : GOSB Sosyal Tesisler Konferans Salonu, Gebze/Kocaeli
Saat : 14.10İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Toplantısı
Tarih : 23 Ekim
Yer : İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu
Saat : 15: 00
"KadınErkekEşittirNokta" Temalı Konferans
Tarih : 24 Ekim
Yer : Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu, 4. Levent, İstanbul
Saat : 08: 30 – 13: 30Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği
Tarih : 24 Ekim
Yer : E-Spor Arena, Maslak
Saat : 09.00Fraport AG Havalimanı Operatörlüğü 20. Yıl Etkinliği
Tarih : 24 Ekim
Yer : Çırağan Palace Kempinski, İstanbul
Saat : 09: 30 – 13: 00Kelebek Mobilya; 'Kelebeğin Yeni Yolcuğu' Basın Toplantısı
Tarih : 24 Ekim
Yer : Swiss Hotel Bosphorus - Neuchatel Salonu, Beşiktaş
Saat : 09: 30 – 11: 30Hizmet İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Tarih : 24 Ekim
Yer : Raffles Otel, Mimoza Salonu, İstanbul
Saat : 10: 00 – 11: 30
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir
YESAV 'Geleceğin Tedavisi' Sempozyumu
Tarih : 2 Kasım
Yer : Deniz Müzesi, Beşiktaş, İstanbul
Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı
Tarih : 7-9 Kasım
Yer : İstanbul Fuar Merkezi
Saat : 10.00-18.00
Big Bang Start-up Challenge
Tarih : 28 Kasım
Yer : Uniq İstanbul
Saat : 13.00-18.00
Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık
Yer : Çırağan Sarayı, Beşiktaş, İstanbul