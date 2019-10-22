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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

INFLOW Global Summit and Awards'19Tarih : 22 EkimYer : Four Seasons Hotel, İstanbulSaat : 08.30-20.30 Elite World Sapanca AçılışıTarih : 22 EkimYer : SapancaSaat : 08.30 Solar İstanbul 2020Tarih : 22 EkimYer : Radisson Blu Bosphorus,OrtaköySaat : 09.

22.10.2019 09:03İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

INFLOW Global Summit and Awards'19

Tarih : 22 Ekim

Yer   : Four Seasons Hotel, İstanbul

Saat  : 08.30-20.30

Elite World Sapanca Açılışı

Tarih : 22 Ekim

Yer   : Sapanca

Saat  : 08.30

Solar İstanbul 2020

Tarih : 22 Ekim

Yer   : Radisson Blu Bosphorus,Ortaköy

Saat  : 09.30

Mermer makinaları fuarı CNR Marble Tech İstanbul

Tarih : 23 – 26 Ekim

Yer    : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 'Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz' Etkinliği

Tarih : 23 Ekim

Yer    : GOSB Sosyal Tesisler Konferans Salonu, Gebze/Kocaeli

Saat  : 14.10

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Toplantısı

Tarih : 23 Ekim

Yer    :   İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı Salonu

Saat  : 15: 00

"KadınErkekEşittirNokta" Temalı Konferans

Tarih  : 24 Ekim

Yer    : Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu, 4. Levent, İstanbul

Saat  : 08: 30 – 13: 30

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği

Tarih : 24 Ekim

Yer   : E-Spor Arena, Maslak

Saat  : 09.00

Fraport AG Havalimanı Operatörlüğü 20. Yıl Etkinliği

Tarih : 24 Ekim

Yer    : Çırağan Palace Kempinski, İstanbul

Saat  : 09: 30 – 13: 00

Kelebek Mobilya; 'Kelebeğin Yeni Yolcuğu' Basın Toplantısı

Tarih : 24 Ekim

Yer    : Swiss Hotel Bosphorus - Neuchatel Salonu, Beşiktaş

Saat  : 09: 30 – 11: 30

Hizmet İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Tarih : 24 Ekim

Yer    : Raffles Otel, Mimoza Salonu, İstanbul

Saat  : 10: 00 – 11: 30

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim

Yer   : İzmir

YESAV 'Geleceğin Tedavisi' Sempozyumu

Tarih : 2 Kasım

Yer    : Deniz Müzesi, Beşiktaş, İstanbul

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı

Tarih : 7-9 Kasım

Yer   : İstanbul Fuar Merkezi

Saat  : 10.00-18.00

Big Bang Start-up Challenge

Tarih : 28 Kasım

Yer   : Uniq İstanbul

Saat  : 13.00-18.00

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık

Yer   : Çırağan Sarayı, Beşiktaş, İstanbul



Four Seasons Hotel, İstanbul, Sapanca, Ekonomi

Kaynak: DHA

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