Haberler » Ekonomi » İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TOSB İnovasyon Merkezi "Bağlantılı Otonom Araç Kümelenmesi" lansmanıTarih : 6 Kasım 2019 ÇarşambaYer : TOSB Konferans SalonuSaat : 09: 30 – 13: 00 BRAND WEEK ToplantısıTarih : 6 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Zorlu PSM, touchéSaat : 10: 00 – 11: 30 TOÇEV II.

06.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:02İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TOSB İnovasyon Merkezi "Bağlantılı Otonom Araç Kümelenmesi" lansmanı

Tarih  : 6 Kasım 2019 Çarşamba

Yer     : TOSB Konferans Salonu

Saat   : 09: 30 – 13: 00

BRAND WEEK Toplantısı

Tarih  : 6 Kasım 2019 Çarşamba

Yer     : Zorlu PSM, touché

Saat   : 10: 00 – 11: 30

TOÇEV II. Uluslararası Ergenlik Kongresi

Tarih  : 6 Kasım 2019 Çarşamba

Yer     : Kadir Has Üniversitesi

Saat   : 09: 30 – 17: 00

TÜSİAD "Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri" Etkinliği

Tarih  : 6 Kasım 2019 Çarşamba

Yer     : Intercontinental Otel

Dünyanın İlk Yapay Zekalı Akıllı Sulama Sistemi 'Netbeat' Lansman Daveti

Tarih : 6 – 7 Kasım 2019

Yer    : Vodafone Akıllı Köy/ Kuşadası Hilton

Saat  : 15: 00

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları (EVSİD) Derneği Basın Toplantısı

Tarih :   7 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Divan Otel

Saat  : 10.00

Axalta Grup Toz Boya Sanayicileri Basın Toplantısı

Tarih  : 7 Kasım 2019 Perşembe

Yer     : Wyndham Otel

Saat   : 09: 00 – 11: 30

11. Rekabet Kongresi: "Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları" daveti

Tarih  : 7 Kasım 2019 Perşembe

Yer     : İstanbul Elite World Otel

Saat   : 09: 00 – 15: 00

Youth Talks Türkiye "Umut Dolu Bir Zirve" Etkinliği

Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Kanyon Alışveriş Merkezi

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı

Tarih : 7-9 Kasım 2019

Yer   : İstanbul Fuar Merkezi

Saat  : 10.00-18.00

IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: 'Elektrikli araçların geleceği' konferansı

Tarih : 7-8 Kasım 2019

Yer   : İstanbul Swissotel The Bosphorus

Avrupa İslami Finans ve Ekonomi Akademisi Konferansı

Tarih  : 08 Kasım 2019 Cuma

Yer     : MÜSİAD GENEL MERKEZ

Saat   : 09: 45 – 16: 30

Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın Daveti

Tarih  : 8 Kasım 2019 Cuma

Yer     : Four Seasons Bosphorus Otel

Saat   : 10.00 – 12.00

SALT Beyoğlu Kış Bahçesi'nde Konuşma: Bir Bitki Ressamının Hikayesi etkinliği,

Tarih  : 9 Kasım 2019 Cumartesi

Yer     : Salt Beyoğlu

Saat   : 11: 00

Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi Zirvesi

Tarih : 11 Kasım 2019 Pazartesi

Yer    : Ritz Carlton Otel

Saat  : 10: 30 – 15: 00

GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu

Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma

Yer    : Raffles Otel

Saat  : 14.00

Big Bang Start-up Challenge

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer   : Uniq İstanbul

Saat  : 13.00-18.00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği

Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar

Yer    : İstanbul Hava limanı

Saat  : 11.00 - 13.00

Perakende Günleri Etkinliği

Tarih : 4- 5 Aralık 2019

Yer    : Haliç Kongre Merkezi

Saat  : 09.00

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

Marka Konferansı, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı



Araç, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:08 Kahta narında hasat zamanı
11:06 Gram altın 275 lira seviyelerinde
11:06 "Bunu kimse yemez" dediler, şimdi talebe yetişemiyor
11:06 TCMB'den repo ihalesi
11:04 Banka dışı finansal kuruluşlardan fon kullanımı özendirilecek
01:05 İran, nükleer anlaşmaya uymama kararında 4. aşamaya geçiyor: 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte edilecek
21:14 Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde
17:37 Kılıçdaroğlu enflasyon rakamlarını eleştirdi: Ben buna inanmıyorum
6.11.2019 11:08:53