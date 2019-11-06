İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TOSB İnovasyon Merkezi "Bağlantılı Otonom Araç Kümelenmesi" lansmanı
Tarih : 6 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : TOSB Konferans Salonu
Saat : 09: 30 – 13: 00
BRAND WEEK Toplantısı
Tarih : 6 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Zorlu PSM, touché
Saat : 10: 00 – 11: 30
TOÇEV II. Uluslararası Ergenlik Kongresi
Tarih : 6 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Kadir Has Üniversitesi
Saat : 09: 30 – 17: 00
TÜSİAD "Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri" Etkinliği
Tarih : 6 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Intercontinental Otel
Dünyanın İlk Yapay Zekalı Akıllı Sulama Sistemi 'Netbeat' Lansman Daveti
Tarih : 6 – 7 Kasım 2019
Yer : Vodafone Akıllı Köy/ Kuşadası Hilton
Saat : 15: 00
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları (EVSİD) Derneği Basın Toplantısı
Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Divan Otel
Saat : 10.00
Axalta Grup Toz Boya Sanayicileri Basın Toplantısı
Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Wyndham Otel
Saat : 09: 00 – 11: 30
11. Rekabet Kongresi: "Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları" daveti
Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe
Yer : İstanbul Elite World Otel
Saat : 09: 00 – 15: 00
Youth Talks Türkiye "Umut Dolu Bir Zirve" Etkinliği
Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Kanyon Alışveriş Merkezi
Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı
Tarih : 7-9 Kasım 2019
Yer : İstanbul Fuar Merkezi
Saat : 10.00-18.00
IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: 'Elektrikli araçların geleceği' konferansı
Tarih : 7-8 Kasım 2019
Yer : İstanbul Swissotel The Bosphorus
Avrupa İslami Finans ve Ekonomi Akademisi Konferansı
Tarih : 08 Kasım 2019 Cuma
Yer : MÜSİAD GENEL MERKEZ
Saat : 09: 45 – 16: 30
Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın Daveti
Tarih : 8 Kasım 2019 Cuma
Yer : Four Seasons Bosphorus Otel
Saat : 10.00 – 12.00
SALT Beyoğlu Kış Bahçesi'nde Konuşma: Bir Bitki Ressamının Hikayesi etkinliği,
Tarih : 9 Kasım 2019 Cumartesi
Yer : Salt Beyoğlu
Saat : 11: 00
Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi Zirvesi
Tarih : 11 Kasım 2019 Pazartesi
Yer : Ritz Carlton Otel
Saat : 10: 30 – 15: 00
GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer : Raffles Otel
Saat : 14.00
Big Bang Start-up Challenge
Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Uniq İstanbul
Saat : 13.00-18.00
Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği
Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar
Yer : İstanbul Hava limanı
Saat : 11.00 - 13.00
Perakende Günleri Etkinliği
Tarih : 4- 5 Aralık 2019
Yer : Haliç Kongre Merkezi
Saat : 09.00
4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Ankara
Marka Konferansı, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı