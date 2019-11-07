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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik PolitikalarıTarih : 7 Kasım 2019 ÇarşambaYer : İstanbul Elite World OtelSaat : 09: 00 – 15: 00 Öğrenciler ve Eğitime Erişim PaneliTarih : 7 Kasım 2019 ÇarşambaYer : Minerva HanSaat : 10: 00 – 13: 00 Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri...

07.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:02 İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları

Tarih  : 7 Kasım 2019 Çarşamba

Yer     : İstanbul Elite World Otel

Saat   : 09: 00 – 15: 00

  

Öğrenciler ve Eğitime Erişim Paneli

Tarih  : 7 Kasım 2019 Çarşamba

Yer     : Minerva Han

Saat   : 10: 00 – 13: 00

 

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları (EVSİD) Derneği Basın Toplantısı

Tarih :   7 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Divan Otel

Saat  : 10.00

 

Axalta Grup Toz Boya Sanayicileri Basın Toplantısı

Tarih  : 7 Kasım 2019 Perşembe

Yer     : Wyndham Otel

Saat   : 09: 00 – 11: 30

 

11. Rekabet Kongresi: "Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları" daveti

Tarih  : 7 Kasım 2019 Perşembe

Yer     : İstanbul Elite World Otel

Saat   : 09: 00 – 15: 00

 

Youth Talks Türkiye "Umut Dolu Bir Zirve" Etkinliği

Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Kanyon Alışveriş Merkezi

 

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı

Tarih : 7-9 Kasım 2019

Yer   : İstanbul Fuar Merkezi, 9-10 Hall

Saat  : 10.00-18.00

 

IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: 'Elektrikli araçların geleceği' konferansı

Tarih : 7-8 Kasım 2019

Yer   : İstanbul Swissotel The Bosphorus

 

Mersin Fooddays Fuarı

Tarih  : 7 – 10 Kasım 2019

Yer     : Mersin CNR Expo

 

Kağıt Sektörü Finansal Durum Değerlendirmesi Basın Toplantısı

Tarih : 8 Kasım 2019 Cuma

Yer    : Hilton Istanbul Bosphorus

Saat  : 10: 00 – 12: 00

 

Avrupa İslami Finans ve Ekonomi Akademisi Konferansı

Tarih  : 08 Kasım 2019 Cuma

Yer     : MÜSİAD GENEL MERKEZ

Saat   : 09: 45 – 16: 30

 

Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın Daveti

Tarih  : 8 Kasım 2019 Cuma

Yer     : Four Seasons Bosphorus Otel

Saat   : 10.00 – 12.00

 

SALT Beyoğlu Kış Bahçesi'nde Konuşma: Bir Bitki Ressamının Hikayesi etkinliği,

Tarih  : 9 Kasım 2019 Cumartesi

Yer     : Salt Beyoğlu

Saat   : 11: 00

Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi Zirvesi

Tarih : 11 Kasım 2019 Pazartesi

Yer    : Ritz Carlton Otel

Saat  : 10: 30 – 15: 00

 

Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik Konferansı

Tarih : 13 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Wyndham Hotel-Ankara

Saat  : 08: 00 – 17: 00

 

GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu

Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma

Yer    : Raffles Otel

Saat  : 14.00

 

PERYÖN 27. İnsan Yönetimi Kongresi

Tarih : 21 – 22 Kasım 2019

Yer    : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

 

Big Bang Start-up Challenge

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer   : Uniq İstanbul

Saat  : 13.00-18.00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği

Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar

Yer    : İstanbul Hava limanı

Saat  : 11.00 - 13.00

 

Perakende Günleri Etkinliği

Tarih : 4- 5 Aralık 2019

Yer    : Haliç Kongre Merkezi

Saat  : 09.00

 

Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu

Tarih  : 10 – 12 Aralık 2019

Yer     : Ankara Bilkent Otel

 

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

 

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı



İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

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