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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yapımcı Tyler Weiss (Game of Thrones) SöyleşisiTarih : 11 Kasım 2019 PazartesiYer : İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul KampüsüSaat : 17: 00 – 19: 00 Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi ZirvesiTarih : 11 Kasım 2019 PazartesiYer : Ritz Carlton OtelSaat : 10: 30 – 15: 00 İDMİB 5.

11.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:02İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yapımcı Tyler Weiss (Game of Thrones) Söyleşisi

Tarih : 11 Kasım 2019 Pazartesi

Yer    : Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü

Saat  : 17: 00 – 19: 00

Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi Zirvesi

Tarih : 11 Kasım 2019 Pazartesi

Yer    : Ritz Carlton Otel

Saat  : 10: 30 – 15: 00

İDMİB 5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması: 'Deri'nin Oscarları' Etkinliği

Tarih : 11 Kasım 2019 Pazartesi

Yer    :   Raffles Hotel

Saat  :   19.00 Kokteyl

5. İlk İşim Girişim Yarışması Ödül Töreni

Tarih : 12 Kasım 2019 Salı

Yer    : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

Saat  : 09: 15 – 14: 00

Merkez Ankara Basın Lansmanı

Tarih : 13 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Swissotel The Bosphorus

Saat  : 09.30 – 11.30

GUSOD Özel Güvenlik Basın Buluşması

Tarih : 13 Kasım 2019 çarşamba

Yer    : Conrad Oteli

Saat  : 10.30 – 12.30

Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik Konferansı

Tarih : 13 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Wyndham Hotel-Ankara

Saat  : 08: 00 – 17: 00

Yerel Mutfak Global Lezzet 'Antakya'

Tarih : 13 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Hilton İstanbul Bosphorus

Saat  : 19: 00 – 22: 00

ECHO SUMMIT E-Ticaret Zirvesi

Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Hilton İstanbul Bomonti

Saat  : 08: 30-18.30

Design Week Turkey 2019 ((Türkiye Tasarım Haftası)

Tarih : 14 – 17 Kasım 2019

Yer    : Haliç Kongre Merkezi

GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu

Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma

Yer    : Raffles Otel

Saat  : 14.00

EMIB - III. Hayatımız Maden Çalıştayı

Tarih : 15 – 17  Kasım 2019

Yer    : İzmir Swiss Hotel

Saat  : 09.00-17.30

Mobile Fest Etkinliği

Tarih : 21 – 24 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi

Saat  : 09: 00 – 19: 00

IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi

Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : İstanbul Swissotel The Bosphorus

PERYÖN 27. İnsan Yönetimi Kongresi

Tarih : 21 – 22 Kasım 2019

Yer    : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Big Bang Start-up Challenge

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer   : Uniq İstanbul

Saat  : 13.00-18.00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği

Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar

Yer    : İstanbul Hava limanı

Saat  : 11.00 - 13.00

Perakende Günleri Etkinliği

Tarih : 4- 5 Aralık 2019

Yer    : Haliç Kongre Merkezi

Saat  : 09.00

Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu

Tarih  : 10 – 12 Aralık 2019

Yer     : Ankara Bilkent Otel

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı



İstanbul Bilgi Üniversitesi, Game of Thrones, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

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