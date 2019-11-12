Haberler » Ekonomi » İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ak Portföy 2019 Değerlendirmesi ve 2020 Beklentileri Basın ToplantısıTarih : 12 Kasım 2019 SalıYer : The St. Regis Istanbul,Saat : 09: 30 – 12: 005.

12.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:01İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ak Portföy 2019 Değerlendirmesi ve 2020 Beklentileri Basın Toplantısı

Tarih : 12 Kasım 2019 Salı

Yer    : The St. Regis Istanbul,

Saat  : 09: 30 – 12: 00

5. İlk İşim Girişim Yarışması Ödül Töreni

Tarih : 12 Kasım 2019 Salı

Yer    : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

Saat  : 09: 15 – 14: 00

Merkez Basın Lansmanı

Tarih : 13 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Swissotel The Bosphorus

Saat  : 09.30 – 11.30

GUSOD Özel Güvenlik Basın Buluşması

Tarih : 13 Kasım 2019 çarşamba

Yer    : Conrad Oteli

Saat  : 10.30 – 12.30

Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik Konferansı

Tarih : 13 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Wyndham Hotel-Ankara

Saat  : 08: 00 – 17: 00

Yerel Mutfak Global Lezzet 'Antakya'

Tarih : 13 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Hilton Bosphorus

Saat  : 19: 00 – 22: 00

ECHO SUMMIT E-Ticaret Zirvesi

Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Hilton İstanbul Bomonti

Saat  : 08: 30-18.30

Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası)

Tarih : 14 – 17 Kasım 2019

Yer    : Haliç Kongre Merkezi

GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu

Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma

Yer    : Raffles Otel

Saat  : 14.00

EMIB - III. Hayatımız Maden Çalıştayı

Tarih : 15 – 17  Kasım 2019

Yer    : İzmir Swiss Hotel

Saat  : 09.00-17.30

Mobile Fest Etkinliği

Tarih : 21 – 24 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi

Saat  : 09: 00 – 19: 00

IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi

Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : İstanbul Swissotel The Bosphorus

PERYÖN 27. İnsan Yönetimi Kongresi

Tarih : 21 – 22 Kasım 2019

Yer    : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Big Bang Start-up Challenge

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer   : Uniq İstanbul

Saat  : 13.00-18.00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği

Tarih : 1 2019 Pazar

Yer    : İstanbul Hava limanı

Saat  : 11.00 - 13.00

Perakende Günleri Etkinliği

Tarih : 4- 5 Aralık 2019

Yer    : Haliç Kongre Merkezi

Saat  : 09.00

Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu

Tarih  : 10 – 12 Aralık 2019

Yer     : Ankara Bilkent Otel

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı



İstanbul, Ankara, Aralık, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
09:12 Serbest piyasada döviz fiyatları
09:14 Yurt içi piyasalar cari işlemler verilerine odaklandı
09:06 KEP'ten ekonomi zirvesi
09:05 'Derin Arayışlar Yarışması'nın kazananları belli oldu
09:08 Türkiye'den Bolivya'ya seyahat uyarısı
11:30 Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 09:19:09