İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ak Portföy 2019 Değerlendirmesi ve 2020 Beklentileri Basın Toplantısı
Tarih : 12 Kasım 2019 Salı
Yer : The St. Regis Istanbul,
Saat : 09: 30 – 12: 00
5. İlk İşim Girişim Yarışması Ödül Töreni
Tarih : 12 Kasım 2019 Salı
Yer : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü
Saat : 09: 15 – 14: 00
Merkez Ankara Basın Lansmanı
Tarih : 13 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Swissotel The Bosphorus
Saat : 09.30 – 11.30
GUSOD Özel Güvenlik Basın Buluşması
Tarih : 13 Kasım 2019 çarşamba
Yer : Conrad Oteli
Saat : 10.30 – 12.30
Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik Konferansı
Tarih : 13 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Wyndham Hotel-Ankara
Saat : 08: 00 – 17: 00
Yerel Mutfak Global Lezzet 'Antakya'
Tarih : 13 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Hilton İstanbul
Bosphorus
Saat : 19: 00 – 22: 00
ECHO SUMMIT E-Ticaret Zirvesi
Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Hilton İstanbul Bomonti
Saat : 08: 30-18.30
Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası)
Tarih : 14 – 17 Kasım 2019
Yer : Haliç Kongre Merkezi
GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer : Raffles Otel
Saat : 14.00
EMIB - III. Hayatımız Maden Çalıştayı
Tarih : 15 – 17 Kasım 2019
Yer : İzmir Swiss Hotel
Saat : 09.00-17.30
Mobile Fest Etkinliği
Tarih : 21 – 24 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi
Saat : 09: 00 – 19: 00
IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi
Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : İstanbul Swissotel The Bosphorus
PERYÖN 27. İnsan Yönetimi Kongresi
Tarih : 21 – 22 Kasım 2019
Yer : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Big Bang Start-up Challenge
Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Uniq İstanbul
Saat : 13.00-18.00
Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği
Tarih : 1 Aralık
2019 Pazar
Yer : İstanbul Hava limanı
Saat : 11.00 - 13.00
Perakende Günleri Etkinliği
Tarih : 4- 5 Aralık 2019
Yer : Haliç Kongre Merkezi
Saat : 09.00
Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu
Tarih : 10 – 12 Aralık 2019
Yer : Ankara Bilkent Otel
4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Ankara
Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı