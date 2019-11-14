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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yükselen Çelik Halka Arz Gong TöreniTarih : 14 Kasım 2019 PerşembeYer : Borsa İstanbulSaat : 08: 45 – 11: 30 TÜRKİYE- KANADA 16.

14.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:02İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yükselen Çelik Halka Arz Gong Töreni

Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Borsa İstanbul

Saat  : 08: 45 – 11: 30

TÜRKİYE- KANADA 16. ortak yıllık konferansı

Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : InterContinental İstanbul Otel

Saat  : 08: 30 – 15: 30

BİLGİ & Workinton İş Birliği Lansmanı

Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Levent 199

Saat  : 19: 30 – 21: 30

ECHO SUMMIT E-Ticaret Zirvesi

Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Hilton İstanbul Bomonti

Saat  : 08: 30-18.30

İZODER 5. Yalıtım Semineri

Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Shimall Otel ve Kongre Merkezi

Design Week Turkey 2019 ( ( Tasarım Haftası)

Tarih : 14 – 17 Kasım 2019

Yer    : Haliç Kongre Merkezi

Saat  : 10: 00 – 18: 15

8. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarımı Doğal Taş Tasarım Yarışması Ödülleri (Design Week)

Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Haliç Kongre Merkezi

Saat  : 17: 00 – 18: 00

Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance(CEF) Dünya Bankası Ekonomisti Aslı Demirgüç Konferansı

Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma

Yer    : Sabancı Center

Saat  : 12: 00 – 15: 00

GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu

Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma

Yer    : Raffles Otel

Saat  : 14.00

İstanbul İhracatçı Birlikleri Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması Ödül Töreni

Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma

Yer    : Plaza Otel - Kurtköy

Saat  : 19: 00 – 21: 30

İstinye Üniversitesi 2020'ye girerken Türkiye ve dünya ekonomisi konferansı

Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma

Yer    : İstinye Üniversitesi Topkapı Kampusu

Saat  : 16: 45 – 18: 30

EMIB - III. Hayatımız Maden Çalıştayı

Tarih : 16 Kasım 2019 Cumartesi

Yer    : İzmir Swiss Hotel

Saat  : 09.00 – 22: 00

VEX Robotics Turnuvası

Tarih : 16 Kasım 2019 Cumartesi

Yer    : Nişantaşı Üniversitesi NEOTECH Kampüs

Saat  : 12: 00

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 'Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı' kitap tanıtımı daveti

Tarih : 17 Kasım 2019 Pazar

Yer    : Kapalıçarşı – Nuruosmaniye kapısı

Saat  : 14: 00 – 16: 00

4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

Tarih : 19 – 20 Kasım 2019

Yer    : Wyndham Grand

Saat  : 09: 00 – 19: 00

Uluslararası Leasing Konferansı

Tarih : 20 – 21 Kasım 2019

Yer    : Grand Hyatt Otel

Mobile Fest Etkinliği

Tarih : 21 – 24 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi

Saat  : 09: 00 – 19: 00

PERYÖN 27. İnsan Yönetimi Kongresi

Tarih : 21 – 22 Kasım 2019

Yer    : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı Etkinliği

Tarih : 22 -23 Ksım 2019

Yer    : Grand Hyatt Otel

Siber Asist Basın Lansmanı

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer    : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci Salonu

Saat  : 11: 00 – 13: 00

IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi

Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : İstanbul Swissotel The Bosphorus

Big Bang Start-up Challenge

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer   : Uniq İstanbul

Saat  : 13.00-18.00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği

Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar

Yer    : İstanbul Hava limanı

Saat  : 11.00 - 13.00

Perakende Günleri Etkinliği

Tarih : 4 - 5 Aralık 2019

Yer    : Haliç Kongre Merkezi

Saat  : 09.00

Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu

Tarih  : 10 – 12 Aralık 2019

Yer     : Ankara Bilkent Otel

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı



İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

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