İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yükselen Çelik Halka Arz Gong Töreni
Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Borsa İstanbul
Saat : 08: 45 – 11: 30
TÜRKİYE- KANADA 16. ortak yıllık konferansı
Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe
Yer : InterContinental İstanbul Otel
Saat : 08: 30 – 15: 30
BİLGİ & Workinton İş Birliği Lansmanı
Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Levent 199
Saat : 19: 30 – 21: 30
ECHO SUMMIT E-Ticaret Zirvesi
Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Hilton İstanbul Bomonti
Saat : 08: 30-18.30
İZODER 5. Yalıtım Semineri
Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Shimall Otel ve Kongre Merkezi
Design Week Turkey 2019 ( ( Türkiye
Tasarım Haftası)
Tarih : 14 – 17 Kasım 2019
Yer : Haliç Kongre Merkezi
Saat : 10: 00 – 18: 15
8. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarımı Doğal Taş Tasarım Yarışması Ödülleri (Design Week)
Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Haliç Kongre Merkezi
Saat : 17: 00 – 18: 00
Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance(CEF) Dünya Bankası Ekonomisti Aslı Demirgüç Konferansı
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer : Sabancı Center
Saat : 12: 00 – 15: 00
GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer : Raffles Otel
Saat : 14.00
İstanbul İhracatçı Birlikleri Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması Ödül Töreni
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer : Plaza Otel - Kurtköy
Saat : 19: 00 – 21: 30
İstinye Üniversitesi 2020'ye girerken Türkiye ve dünya ekonomisi konferansı
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer : İstinye Üniversitesi Topkapı Kampusu
Saat : 16: 45 – 18: 30
EMIB - III. Hayatımız Maden Çalıştayı
Tarih : 16 Kasım 2019 Cumartesi
Yer : İzmir Swiss Hotel
Saat : 09.00 – 22: 00
VEX Robotics Turnuvası
Tarih : 16 Kasım 2019 Cumartesi
Yer : Nişantaşı Üniversitesi NEOTECH Kampüs
Saat : 12: 00
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 'Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı' kitap tanıtımı daveti
Tarih : 17 Kasım 2019 Pazar
Yer : Kapalıçarşı – Nuruosmaniye kapısı
Saat : 14: 00 – 16: 00
4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Tarih : 19 – 20 Kasım 2019
Yer : Wyndham Grand
Saat : 09: 00 – 19: 00
Uluslararası Leasing Konferansı
Tarih : 20 – 21 Kasım 2019
Yer : Grand Hyatt Otel
Mobile Fest Etkinliği
Tarih : 21 – 24 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi
Saat : 09: 00 – 19: 00
PERYÖN 27. İnsan Yönetimi Kongresi
Tarih : 21 – 22 Kasım 2019
Yer : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı Etkinliği
Tarih : 22 -23 Ksım 2019
Yer : Grand Hyatt Otel
Siber Asist Basın Lansmanı
Tarih : 26 Kasım 2019 Salı
Yer : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci Salonu
Saat : 11: 00 – 13: 00
IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi
Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : İstanbul Swissotel The Bosphorus
Big Bang Start-up Challenge
Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Uniq İstanbul
Saat : 13.00-18.00
Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği
Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar
Yer : İstanbul Hava limanı
Saat : 11.00 - 13.00
Perakende Günleri Etkinliği
Tarih : 4 - 5 Aralık 2019
Yer : Haliç Kongre Merkezi
Saat : 09.00
Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu
Tarih : 10 – 12 Aralık 2019
Yer : Ankara Bilkent Otel
4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Ankara
Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı