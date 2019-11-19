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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

4. Türkiye Sermaye Piyasaları KongresiTarih : 19 – 20 Kasım 2019Yer : Wyndham GrandSaat : 09: 00 – 19: 00 AYSAF - Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi FuarıTarih : 20 Kasım 2019 ÇarşambaYer : CNR Expo İstanbulSaat : 10: 00 – 18: 00 Doğtaş "Tasarım ve Uyum" basın toplantısıTarih : 20 Kasım...

19.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:17İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi

Tarih : 19 – 20 Kasım 2019

Yer    : Wyndham Grand

Saat  : 09: 00 – 19: 00

AYSAF - Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı

Tarih : 20 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : CNR Expo İstanbul

Saat  : 10: 00 – 18: 00

Doğtaş "Tasarım ve Uyum" basın toplantısı

Tarih : 20 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Çırağan Sarayı

Saat  : 09: 30 – 11: 30

TÜSİAD "İş Dünyası Plastik Girişimi" Etkinliği

Tarih : 20 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Arter

Saat  :

TEV ve Visa, "Gençler Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" etkinliği

Tarih : 20 Kasım 2019, Çarşamba

Yer    : BigChefs Nişantaşı

Saat  : 13.00 – 15.00

EVSİD Invitation Only Etkinliği

Tarih : 20 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Hilton Convention Center

Saat  : 10: 00

TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Basın Toplantısı

Tarih : 20 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Raffles Otel - Mimoza Salonu

Saat  : 09: 30 – 11: 30

Uluslararası Leasing Konferansı

Tarih : 20 – 21 Kasım 2019

Yer    : Grand Hyatt Otel

ŞİŞECAM Uluslararsı Cam Konferansı

Tarih : 21 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Crown Plaza

Saat  : 09: 00 – 17: 30

Promosiad 'Promosyon sektörünün değerlendirmesi' basın toplantısı

Tarih : 21 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Golden Age Otel

Saat  : 10.00 – 12.00

Sabancı Üniversitesi İstanbul Perspektifleri" söyleşi etkinliği

Tarih : 21 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Sabancı Üniversitesi Karaköy

Saat  : 17: 00 – 19: 00

Boğaziçi Üniversitesi 'Digital Analytics Summit'

Tarih : 21 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Saat  : 09: 00 – 18: 00

Mobile Fest Etkinliği

Tarih : 21 – 24 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi

Saat  : 09: 00 – 19: 00

PERYÖN 27. İnsan Yönetimi Kongresi

Tarih : 21 – 22 Kasım 2019

Yer    : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

WRI 7. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu

Tarih : 22 Kasım 2019 Cuma

Yer    : Elite World Otel

Saat  : 09: 30 – 17: 30

MÜSİAD Uluslararası Diploması Zirvesi

Tarih : 22 Kasım 2019 Cuma

Yer    : Best Western Premier Sakarya Hotel

Saat  : 10: 00 – 14: 00

Diabet ve Obezite Vakfı 10'uncu Ulusal Obezite Kongresi

Tarih : 22 Kasım 2019 Cuma

Yer    : Fairmont Quasar Otel

Saat  : 10: 30 – 12: 30

Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı Etkinliği

Tarih : 22 -23 Kasım 2019

Yer    : Grand Hyatt Otel

Hilton The First Overland etkinliği

Tarih : 23 Kasım 2019 Cumartesi

Yer    : Hilton İstanbul Bosphorus

Saat  : 11: 30 – 14: 00

PAN Europe "Zehirsiz Kampanya" Basın Toplantısı

Tarih : 23 Kasım 2019 Cumartesi

Yer    : Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

Saat  : 12.30

Siber Asist Basın Lansmanı

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer    : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci Salonu

Saat  : 11: 00 – 13: 00

TUREEFF Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer    : Wyndham Grand Otel

Saat  : 09: 30 – 12: 00

Ford Otosan-YGA Basın Toplantısı

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer    :   Beklemede

Saat  : 09: 30 – 11: 00

28. Kalite Kongresi/ Çözüm Özünde etkinliği

Tarih : 26 – 27 Kasım 2019

Yer    : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi

Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : İstanbul Swissotel The Bosphorus

Nestlé Türkiye- Sağlıklı Adımlar Basın Daveti

Tarih :   27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Fairmont Quasar İstanbul

Saat  : 09: 30 – 12: 00

Eğitim İzleme Raporu 2019 Öğretmenler Paneli

Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Minerva Han,

Saat  : 10: 00 – 12: 00

İTÜ Çekirdek 'Big Bang Start-up Challenge' etkinliği

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer   : Uniq İstanbul

Saat  : 13.00-18.00

TOÇEV Puduhepa ve Kız Kardeşleri Basın Lansmanı

Tarih :   30 Kasım 2019 Cumartesi

Yer    :   İstanbul Üniversitesi

Saat  : 13: 00 – 15: 00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği

Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar

Yer    : İstanbul Hava limanı

Saat  : 11.00 - 13.00

Perakende Günleri Etkinliği

Tarih : 4 - 5 Aralık 2019

Yer    : Haliç Kongre Merkezi

Saat  : 09.00

Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu

Tarih  : 10 – 12 Aralık 2019

Yer     : Ankara Bilkent Otel

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı



Ekonomi

Kaynak: DHA

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