İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Tarih : 19 – 20 Kasım 2019
Yer : Wyndham Grand
Saat : 09: 00 – 19: 00
AYSAF - Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı
Tarih : 20 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : CNR Expo İstanbul
Saat : 10: 00 – 18: 00
Doğtaş "Tasarım ve Uyum" basın toplantısı
Tarih : 20 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Çırağan Sarayı
Saat : 09: 30 – 11: 30
TÜSİAD "İş Dünyası Plastik Girişimi" Etkinliği
Tarih : 20 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Arter
Saat :
TEV ve Visa, "Gençler Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" etkinliği
Tarih : 20 Kasım 2019, Çarşamba
Yer : BigChefs Nişantaşı
Saat : 13.00 – 15.00
EVSİD Invitation Only Etkinliği
Tarih : 20 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Hilton Convention Center
Saat : 10: 00
TOBFED Farkı Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Basın Toplantısı
Tarih : 20 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Raffles Otel - Mimoza Salonu
Saat : 09: 30 – 11: 30
Uluslararası Leasing Konferansı
Tarih : 20 – 21 Kasım 2019
Yer : Grand Hyatt Otel
ŞİŞECAM Uluslararsı Cam Konferansı
Tarih : 21 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Crown Plaza
Saat : 09: 00 – 17: 30
Promosiad 'Promosyon sektörünün değerlendirmesi' basın toplantısı
Tarih : 21 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Golden Age Otel
Saat : 10.00 – 12.00
Sabancı Üniversitesi İstanbul Perspektifleri" söyleşi etkinliği
Tarih : 21 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Sabancı Üniversitesi Karaköy
Saat : 17: 00 – 19: 00
Boğaziçi Üniversitesi 'Digital Analytics Summit'
Tarih : 21 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Saat : 09: 00 – 18: 00
Mobile Fest Etkinliği
Tarih : 21 – 24 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi
Saat : 09: 00 – 19: 00
PERYÖN 27. İnsan Yönetimi Kongresi
Tarih : 21 – 22 Kasım 2019
Yer : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
WRI 7. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu
Tarih : 22 Kasım 2019 Cuma
Yer : Elite World Otel
Saat : 09: 30 – 17: 30
MÜSİAD Uluslararası Diploması Zirvesi
Tarih : 22 Kasım 2019 Cuma
Yer : Best Western Premier Sakarya Hotel
Saat : 10: 00 – 14: 00
Diabet ve Obezite Vakfı 10'uncu Ulusal Obezite Kongresi
Tarih : 22 Kasım 2019 Cuma
Yer : Fairmont Quasar Otel
Saat : 10: 30 – 12: 30
Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı Etkinliği
Tarih : 22 -23 Kasım 2019
Yer : Grand Hyatt Otel
Hilton The First Overland etkinliği
Tarih : 23 Kasım 2019 Cumartesi
Yer : Hilton İstanbul Bosphorus
Saat : 11: 30 – 14: 00
PAN Europe "Zehirsiz Kampanya" Basın Toplantısı
Tarih : 23 Kasım 2019 Cumartesi
Yer : Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Saat : 12.30
Siber Asist Basın Lansmanı
Tarih : 26 Kasım 2019 Salı
Yer : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci Salonu
Saat : 11: 00 – 13: 00
TUREEFF Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği
Tarih : 26 Kasım 2019 Salı
Yer : Wyndham Grand Otel
Saat : 09: 30 – 12: 00
Ford Otosan-YGA Basın Toplantısı
Tarih : 26 Kasım 2019 Salı
Yer : Beklemede
Saat : 09: 30 – 11: 00
28. Kalite Kongresi/ Çözüm Özünde etkinliği
Tarih : 26 – 27 Kasım 2019
Yer : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi
Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : İstanbul Swissotel The Bosphorus
Nestlé Türkiye- Sağlıklı Adımlar Basın Daveti
Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Fairmont Quasar İstanbul
Saat : 09: 30 – 12: 00
Eğitim İzleme Raporu 2019 Öğretmenler Paneli
Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Minerva Han,
Saat : 10: 00 – 12: 00
İTÜ Çekirdek 'Big Bang Start-up Challenge' etkinliği
Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Uniq İstanbul
Saat : 13.00-18.00
TOÇEV Puduhepa ve Kız Kardeşleri Basın Lansmanı
Tarih : 30 Kasım 2019 Cumartesi
Yer : İstanbul Üniversitesi
Saat : 13: 00 – 15: 00
Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği
Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar
Yer : İstanbul Hava limanı
Saat : 11.00 - 13.00
Perakende Günleri Etkinliği
Tarih : 4 - 5 Aralık 2019
Yer : Haliç Kongre Merkezi
Saat : 09.00
Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu
Tarih : 10 – 12 Aralık 2019
Yer : Ankara Bilkent Otel
4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Ankara
Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı