Haberler » Ekonomi » İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Kiğılı Talks etkinliğiTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Zorlu PSM Sky LoungeSaat : 19.00 Siber Asist Basın LansmanıTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci SalonuSaat : 11: 00 – 13: 00 TUREEFF Türkiye Konutlarda Enerji VerimliliğiTarih : 26 Kasım 2019 SalıYer :...

25.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:06İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Kiğılı Talks etkinliği

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer    : Zorlu PSM Sky Lounge

Saat  : 19.00

Siber Asist Basın Lansmanı

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer    : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci Salonu

Saat  : 11: 00 – 13: 00

TUREEFF Konutlarda Enerji Verimliliği

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer    : Wyndham Grand Otel

Saat  : 09: 30 – 12: 00

Ford Otosan-YGA Basın Toplantısı

Tarih : 26 Kasım 2019 Salı

Yer    : Feriye Sarayı

Saat  : 09: 30 – 11: 00

28. Kalite Kongresi/ Çözüm Özünde etkinliği

Tarih : 26 – 27 Kasım 2019

Yer    : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Türk ve İtalyan iş insanları Ekonomik Forum

Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Venedik Sarayı İStanbul

Saat  : 13: 45 – 17: 00

IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi

Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : İstanbul Swissotel The Bosphorus

Nestlé Türkiye- Sağlıklı Adımlar Basın Daveti

Tarih :   27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Fairmont Quasar İstanbul

Saat  : 09: 30 – 12: 00

Eğitim İzleme Raporu 2019 Öğretmenler Paneli

Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba

Yer    : Minerva Han,

Saat  : 10: 00 – 12: 00

10. Boğaziçi Zirvesi/ Mark Mobius Söyleşisi

Tarih : 27 – 29 Kasım 2019

Yer    : Çırağan Sarayı

Saat  : 09: 15 – 17: 15

SOFITEL Otel Taksim Lasamanı

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer    : Sofitel Istanbul Taksim

Saat  : 10: 00 – 12: 00

İTÜ Çekirdek 'Big Bang Start-up Challenge' etkinliği

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer   : Uniq İstanbul

Saat  : 13.00-18.00

TOÇEV Puduhepa ve Kız Kardeşleri Basın Lansmanı

Tarih :   30 Kasım 2019 Cumartesi

Yer    :   İstanbul Üniversitesi

Saat  : 13: 00 – 15: 00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği

Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar

Yer    : İstanbul Hava limanı

Saat  : 11.00 - 13.00

25. Yıl TOYP (Türkiye'nin 10 Başarılı Genci) Ödül Töreni

Tarih : 03 Aralık 2019 Salı

Yer    : CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

Saat  : 20: 00 – 00: 00

Perakende Günleri Etkinliği

Tarih : 4 - 5 Aralık 2019

Yer    : Haliç Kongre Merkezi

Saat  : 09.00

Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu

Tarih  : 10 – 12 Aralık 2019

Yer     : Ankara Bilkent Otel

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı



KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
09:26 Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı
09:21 Türkiye'de EMEA ve globalden hızlı büyüdü
09:20 Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
09:16 Ticaride toparlanma ‘ağır’ olacak
09:16 (Özel) "Ispanak değil şeytan elması zehirliyor"
08:02 Konya Valisi, oturuşunu beğenmediği öğretmeni fırçaladı: Sen öğretmen misin birader?
00:17 İspanya'da Can Yaman izdihamı! Binlerce kişi karşıladı
22:44 Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı
21:35 "Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
13:37 Otomobil alacaklar dikkat! Firmalardan art arda fırsatlar
25.11.2019 09:33:55