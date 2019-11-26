İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Finansal Konsolidasyon ve Yönetim Raporlama Etkinliği
Tarih : 26 Kasım 2019 Salı
Yer : Four Seasons Bosphorus Hotel
Saat : 09: 00 – 12: 00Ford Otosan-YGA Basın Toplantısı
Tarih : 26 Kasım 2019 Salı
Yer : Feriye Sarayı
Saat : 09: 30 – 11: 00Kiğılı Talks etkinliği
Tarih : 26 Kasım 2019 Salı
Yer : Zorlu PSM Sky Lounge
Saat : 19.00Siber Asist Basın Lansmanı
Tarih : 26 Kasım 2019 Salı
Yer : Wyndham Grand Levent, Leonardo da Vinci Salonu
Saat : 11: 00 – 13: 00TUREEFF Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği
Tarih : 26 Kasım 2019 Salı
Yer : Wyndham Grand Otel
Saat : 09: 30 – 12: 00SOSİAD 'UNIDO Demonstrasyon Projesi' etkinliği
Tarih : 26 Kasım 2019 Salı
Yer : Ankara JW Marriott
Saat : 09: 00 – 16: 00
28. Kalite Kongresi/ Çözüm Özünde etkinliği
Tarih : 26 – 27 Kasım 2019
Yer : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıMuhammed Yalçın Resim Sergisi "Umut: Duvarımdaki Renkler"
Tarih : 27 Kasım – 6 Aralık 2019
Yer : Kuveyt Türk Genel Müdürlük
Saat : 15: 00
Sanofi Türkiye Girişimcilik Programı 'Pharm Up' Finali
Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Workinton Levent 199
Saat : 19: 00 – 21: 30Türk ve İtalyan iş insanları Ekonomik Forum
Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Venedik Sarayı İStanbul
Saat : 13: 45 – 17: 00IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi
Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : İstanbul Swissotel The BosphorusNestlé Türkiye- Sağlıklı Adımlar Basın Daveti
Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Fairmont Quasar İstanbul
Saat : 09: 30 – 12: 00Eğitim İzleme Raporu 2019 Öğretmenler Paneli
Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Minerva Han,
Saat : 10: 00 – 12: 00KidZania Edutainment (eğlenceli eğitim) Zirvesi
Tarih : 27 – 28 Kasım 2019
Yer : KidZania İstanbul
Saat : 09: 00 – 17: 0010. Boğaziçi Zirvesi/ Mark Mobius Söyleşisi
Tarih : 27 – 29 Kasım 2019
Yer : Çırağan Sarayı
Saat : 09: 15 – 17: 15SOFITEL Otel Taksim Lansmanı
Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Sofitel Istanbul Taksim
Saat : 10: 00 – 12: 00İTÜ Çekirdek 'Big Bang Start-up Challenge' etkinliği
Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Uniq İstanbul
Saat : 13.00-18.00AliExpress ve İHKİB Basın Toplantısı
Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Taksim Divan Otel
Saat : 10: 00 – 11: 30Garanti BBVA_Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması Ödül Töreni
Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Hilton Bomonti
Saat : 19: 00 – 22: 30TOÇEV Puduhepa ve Kız Kardeşleri Basın Lansmanı
Tarih : 30 Kasım 2019 Cumartesi
Yer : İstanbul Üniversitesi
Saat : 13: 00 – 15: 00
Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği
Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar
Yer : İstanbul Hava limanı
Saat : 11.00 - 13.00Uluslararası BA İstanbul, Yeni nesil iş analizi etkinliği
Tarih : 3 Aralık 2019 Salı
Yer : Sheraton Grand
Saat : 08: 00 – 17: 4525. Yıl TOYP (Türkiye'nin 10 Başarılı Genci) Ödül Töreni
Tarih : 03 Aralık 2019 Salı
Yer : CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU
Saat : 20: 00 – 00: 00Perakende Günleri Etkinliği
Tarih : 4 - 5 Aralık 2019
Yer : Haliç Kongre Merkezi
Saat : 09.00Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu
Tarih : 10 – 12 Aralık 2019
Yer : Ankara Bilkent OtelTeknopark İstanbul 10. Yıl Basın Toplantısı
Tarih : 12 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Teknopark İstanbul
Saat : 10: 00 – 13: 30
4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Ankara
Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı