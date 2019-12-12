İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Sigorta Birliği
Tarih : 12 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Türkiye Sigorta Birliği
Saat : 11: 00 – 12: 30
Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu
Tarih : 10 – 12 Aralık 2019
Yer : Ankara
Bilkent Otel
Teknopark İstanbul
10. Yıl Basın Toplantısı
Tarih : 12 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Teknopark İstanbul
Saat : 10: 00 – 13: 30
Uzakrota Travel Summit Etkinliği
Tarih : 13 Aralık 2019 Cuma
Yer : Hilton Istanbul Bosphorus
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları/ Cynthia Enloe
Tarih : 13 Aralık 2019 Cuma
Yer : Sabancı Üniversitesi Minerva Palas
Saat : 17: 00 – 19: 00
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Basın Toplantsı
Tarih : 17 Aralık 2019 Salı
Yer : Swissotel The Bosphorus
Saat : 13: 30 – 17: 00
Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları Çalıştayı
Tarih : 17 Aralık 2019 Salı
Yer : Yeditepe Üniversitesi
Saat : 10: 00 – 18: 00
Skandal/ CGV Mars Dağıtım Film Gösterimi
Tarih : 17 Aralık 2019 Salı
Yer : Cinemaximum Kanyon
Saat : 10: 00 – 13: 00
Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası Paneli
Tarih : 18 Aralık 2019 Çarşamba
Yer : Polat Bosphorus Otel
Saat : 19: 00 – 21: 00
4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Ankara
Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı
Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E Fuarı
Tarih : 22 - 24 Ocak 2020
Yer : Istanbul Congress Center – ICC
Saat : 09: 00 – 17: 30