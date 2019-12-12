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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Sigorta BirliğiTarih : 12 Aralık 2019 PerşembeYer : Türkiye Sigorta BirliğiSaat : 11: 00 – 12: 30 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih : 10 – 12 Aralık 2019Yer : Ankara Bilkent Otel Teknopark İstanbul 10.

12.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:00İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Sigorta Birliği

Tarih : 12 2019 Perşembe

Yer    : Türkiye Sigorta Birliği

Saat  : 11: 00 – 12: 30

Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu

Tarih  : 10 – 12 Aralık 2019

Yer     : Bilkent Otel

Teknopark 10. Yıl Basın Toplantısı

Tarih : 12 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Teknopark İstanbul

Saat  : 10: 00 – 13: 30

Uzakrota Travel Summit Etkinliği

Tarih : 13 Aralık 2019 Cuma

Yer    : Hilton Istanbul Bosphorus

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları/ Cynthia Enloe

Tarih : 13 Aralık 2019 Cuma

Yer    : Sabancı Üniversitesi Minerva Palas

Saat  : 17: 00 – 19: 00

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Basın Toplantsı

Tarih : 17 Aralık 2019 Salı

Yer    : Swissotel The Bosphorus

Saat  : 13: 30 – 17: 00

Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları Çalıştayı

Tarih : 17 Aralık 2019 Salı

Yer    : Yeditepe Üniversitesi

Saat  : 10: 00 – 18: 00

Skandal/ CGV Mars Dağıtım Film Gösterimi

Tarih :   17 Aralık 2019 Salı

Yer    : Cinemaximum Kanyon

Saat  : 10: 00 – 13: 00

Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası Paneli

Tarih : 18 Aralık 2019 Çarşamba

Yer    : Polat Bosphorus Otel

Saat  : 19: 00 – 21: 00

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı

Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E Fuarı

Tarih : 22 - 24 Ocak 2020

Yer    : Istanbul Congress Center – ICC

Saat  : 09: 00 – 17: 30



İstanbul, Türkiye, Ankara, Aralık, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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