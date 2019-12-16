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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TURCOMONEY Ödül TöreniTarih : 16 Aralık 2019 PazartesiYer : WOW Otel İstanbulSaat : 19: 00 – 23: 00BP Türkiye KSS lansmanı Basın ToplantısıTarih: 16 Aralık 2019 PazartesiYer: Raffles İstanbulSaat: 19.

16.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:00İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TURCOMONEY Ödül Töreni

Tarih : 16 2019 Pazartesi

Yer    : WOW Otel İstanbul

Saat  : 19: 00 – 23: 00

BP KSS lansmanı Basın Toplantısı

Tarih: 16 Aralık 2019 Pazartesi

Yer: Raffles İstanbul

Saat: 19.30

Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Göç Paneli

Tarih : 16 Kasım 2019 Pazartesi

Yer    : Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü

Saat  : 10: 00 – 12: 00

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Basın Toplantısı

Tarih : 17 Aralık 2019 Salı

Yer    : Swissotel The Bosphorus

Saat  : 13: 30 – 17: 00

Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları Çalıştayı

Tarih : 17 Aralık 2019 Salı

Yer    : Yeditepe Üniversitesi

Saat  : 10: 00 – 18: 00

Skandal/ CGV Mars Dağıtım Film Gösterimi

Tarih :   17 Aralık 2019 Salı

Yer    : Cinemaximum Kanyon

Saat  : 10: 00 – 13: 00

Tatilbudur.com Basın Toplantısı

Tarih : 17 Aralık 2019 Salı

Yer    : The Ritz Carton Otel

Saat  : 10: 00 – 11: 00

UNIDO Demonstrasyon Projesi İstanbul Tematik Toplantısı

Tarih : 17 Aralık 2019 Salı

Yer    : İstanbul Fairmont Quasar

Saat  : 09: 00 – 16: 00

BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar Konferansı

Tarih : 17- 18 Aralık 2019

Yer    : Teknokent ARI

Saat  : 10: 00 – 16: 00

Warmhaus yeni yerli ürünleri lansman Daveti

Tarih : 18 Aralık 2019, Çarşamba

Yer    : St. Regis İstanbul

Saat  : 09: 30 – 11: 30

Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası Paneli

Tarih : 18 Aralık 2019 Çarşamba

Yer    : Polat Bosphorus Otel

Saat  : 19: 00 – 21: 00

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer    : Ankara

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları Etkinliği

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : İstanbul San?ayi Odası (İ?SO)

Saat  : 09: 00 – 12: 00

Unifree Basın Toplantısı

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Swissotel

Saat  : 09: 30 – 11: 30

BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Kolektif House

Saat  : 09: 45 – 16: 30

PARİBU BİTCOİN VE KRİPTO Para basın Daveti

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Feriye Palace

Saat  : 09: 30 – 11: 30

HORECA Yiyecek Endüstrisi Buluşmaları Basın Toplantısı

Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe

Yer    : Taksim Point Otel

Saat  : 09: 30 – 13: 00

Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E Fuarı

Tarih : 22 - 24 Ocak 2020

Yer    : Istanbul Congress Center – ICC

Saat  : 09: 00 – 17: 30

İKMİB - SAVE THE DATE/ Günü kurtar Basın Daveti

Tarih : 8 Ocak 2020 Çarşamba

Saat  : 09: 00 – 12: 00



İstanbul, Türkiye, Aralık, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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