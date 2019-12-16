İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TURCOMONEY Ödül Töreni
Tarih : 16 Aralık 2019 Pazartesi
Yer : WOW Otel İstanbul
Saat : 19: 00 – 23: 00
BP Türkiye KSS lansmanı Basın Toplantısı
Tarih: 16 Aralık 2019 Pazartesi
Yer: Raffles İstanbul
Saat: 19.30
Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Göç Paneli
Tarih : 16 Kasım 2019 Pazartesi
Yer : Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü
Saat : 10: 00 – 12: 00
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Basın Toplantısı
Tarih : 17 Aralık 2019 Salı
Yer : Swissotel The Bosphorus
Saat : 13: 30 – 17: 00
Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları Çalıştayı
Tarih : 17 Aralık 2019 Salı
Yer : Yeditepe Üniversitesi
Saat : 10: 00 – 18: 00
Skandal/ CGV Mars Dağıtım Film Gösterimi
Tarih : 17 Aralık 2019 Salı
Yer : Cinemaximum Kanyon
Saat : 10: 00 – 13: 00
Tatilbudur.com Basın Toplantısı
Tarih : 17 Aralık 2019 Salı
Yer : The Ritz Carton Otel
Saat : 10: 00 – 11: 00
UNIDO Demonstrasyon Projesi İstanbul Tematik Toplantısı
Tarih : 17 Aralık 2019 Salı
Yer : İstanbul Fairmont Quasar
Saat : 09: 00 – 16: 00
BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar Konferansı
Tarih : 17- 18 Aralık 2019
Yer : Teknokent ARI
Saat : 10: 00 – 16: 00
Warmhaus yeni yerli ürünleri lansman Daveti
Tarih : 18 Aralık 2019, Çarşamba
Yer : St. Regis İstanbul
Saat : 09: 30 – 11: 30
Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası Paneli
Tarih : 18 Aralık 2019 Çarşamba
Yer : Polat Bosphorus Otel
Saat : 19: 00 – 21: 00
4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Ankara
Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı
Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları Etkinliği
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : İstanbul San?ayi Odası (İ?SO)
Saat : 09: 00 – 12: 00
Unifree Basın Toplantısı
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Swissotel
Saat : 09: 30 – 11: 30
BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Kolektif House
Saat : 09: 45 – 16: 30
PARİBU BİTCOİN VE KRİPTO Para basın Daveti
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Feriye Palace
Saat : 09: 30 – 11: 30
HORECA Yiyecek Endüstrisi Buluşmaları Basın Toplantısı
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Taksim Point Otel
Saat : 09: 30 – 13: 00
Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E Fuarı
Tarih : 22 - 24 Ocak 2020
Yer : Istanbul Congress Center – ICC
Saat : 09: 00 – 17: 30
İKMİB - SAVE THE DATE/ Günü kurtar Basın Daveti
Tarih : 8 Ocak 2020 Çarşamba
Saat : 09: 00 – 12: 00