İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Ankara
Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı
Müsiad – Abies Kamu Tedarikçileri Fuarı
Tarih : 19 - 21 Aralık 2019
Yer : İstanbul
Fuar Merkezi
Saat : 09: 00 – 17: 00
2019 Madrid İklim Zirvesi – COP25'ten İzlenimler
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Sabancı Üniversitesi
Saat : 18: 00 – 20: 00
Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları Etkinliği
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Saat : 09: 00 – 12: 00
Unifree Basın Toplantısı
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Swissotel
Saat : 09: 30 – 11: 30
BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Kolektif House
Saat : 09: 45 – 16: 30
PARİBU BİTCOİN VE KRİPTO Para basın Daveti
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Feriye Palace
Saat : 09: 30 – 11: 30
HORECA Yiyecek Endüstrisi Buluşmaları Basın Toplantısı
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Point Otel
Saat : 09: 30 – 13: 00
Cupcake 19 Festivali
Tarih : 20 Aralık 2019 Cuma
Yer : İstinye Üniversitesi
Saat : 11: 15 – 12: 15
Hizmet İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni daveti
Tarih : 21 Aralık 2019 Cumartesi
Yer : İstanbul Kongre Merkezi
Saat : 12: 00 – 16: 00
Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E Fuarı
Tarih : 22 - 24 Ocak 2020
Yer : Istanbul Congress Center – ICC
Saat : 09: 00 – 17: 30
Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması 2019
Tarih : 24 Aralık 20198 Salı
Yer : Wyndham Grand İstanbul
Saat : 09: 30 – 11.30
OPPO Medya Buluşması Daveti
Tarih : 26 Aralık 2019 Perşembe
Yer : The Stay Bosphorus Hotel
Saat : 09: 30 – 12: 00
İKMİB - Günü kurtar Basın Daveti
Tarih : 8 Ocak 2020 ÇArşamba
Saat : 09: 00 – 12: 00