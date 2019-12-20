İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Cupcake 19 Festivali
Tarih : 20 Aralık 2019 Cuma
Yer : İstinye Üniversitesi
Saat : 11: 15 – 12: 15Hizmet İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni daveti
Tarih : 21 Aralık 2019 Cumartesi
Yer : İstanbul
Kongre Merkezi
Saat : 12: 00 – 16: 00
Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E Fuarı
Tarih : 22 - 24 Ocak 2020
Yer : Istanbul Congress Center – ICC
Saat : 09: 00 – 17: 30 Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması 2019
Tarih : 24 Aralık 20198 Salı
Yer : Wyndham Grand İstanbul
Saat : 09: 30 – 11.30 OPPO Medya Buluşması Daveti
Tarih : 26 Aralık 2019 Perşembe
Yer : The Stay Bosphorus Hotel
Saat : 09: 30 – 12: 00 İKMİB - Günü kurtar Basın Daveti
Tarih : 8 Ocak 2020 ÇArşamba
Saat : 09: 00 – 12: 00