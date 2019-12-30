İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TTYD-Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın Toplantısı
Tarih : 6 Ocak
Yer : Conrad İstanbul Bosphorus/ BeşiktaşSaat : 10.00-12.30
YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman GecesiTarih : 6 OcakYer : Esma Sultan YalısıSaat : 19.00-22.00
McKinsey&Company-"Future of Work" basın davetiTarih : 14 OcakYer : Assembly Building The Hall/ Ferko SignatureSaat : 09.30-12.00
HORECA BuluşmasıTarih : 15-18 OcakYer : Antalya
Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 Ocak
Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı