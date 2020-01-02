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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın ToplantısıTarih : 6 OcakYer : Conrad İstanbul Bosphorus/ BeşiktaşSaat : 10.00-12.30YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman GecesiTarih : 6 OcakYer : Esma Sultan YalısıSaat : 19.00-22.00Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal YüküTarih : 7 OcakYer : Levent.

02.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:02 İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TTYD-Turizmde Senaryoları Raporu Basın Toplantısı

Tarih : 6 Ocak

Yer   : Conrad Bosphorus/ Beşiktaş

Saat  : 10.00-12.30

YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman Gecesi

Tarih : 6 Ocak

Yer   : Esma Sultan Yalısı

Saat  : 19.00-22.00

Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal Yükü

Tarih : 7 Ocak

Yer   : Levent Grand Wyndham Hotel

Saat  : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti

Tarih : 14 Ocak

Yer   : Assembly Building The Hall/ Ferko Signature

Saat  : 09.30-12.00

HORECA Buluşması

Tarih : 15-18 Ocak

Yer   : Antalya

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı

Tarih : 17-19 Ocak

Yer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı



İstanbul, Dönüşüm, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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