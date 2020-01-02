İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TTYD-Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın Toplantısı
Tarih : 6 Ocak
Yer : Conrad İstanbul
Bosphorus/ Beşiktaş
Saat : 10.00-12.30
YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman Gecesi
Tarih : 6 Ocak
Yer : Esma Sultan Yalısı
Saat : 19.00-22.00
Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal Yükü
Tarih : 7 Ocak
Yer : Levent Grand Wyndham Hotel
Saat : 09.30-11.30
McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti
Tarih : 14 Ocak
Yer : Assembly Building The Hall/ Ferko Signature
Saat : 09.30-12.00
HORECA Buluşması
Tarih : 15-18 Ocak
Yer : Antalya
Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı
Tarih : 17-19 Ocak
Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı