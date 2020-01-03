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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

KPMG Türkiye Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2019 Yılı RaporuTarih: 03 Ocak CumaYer: Wyndham Grand İstanbul LeventSaat: 10: 00 – 11: 30MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar ToplantısıTarih: 03 Ocak CumaYer: MÜSİAD Genel MerkezSaat: 11: 45 - 12: 30"İnsan Zekası-Yapay Zeka-Sağlık Zekası"Tarih: 4...

03.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:02 İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

KPMG Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2019 Yılı Raporu

Tarih: 03 Ocak Cuma

Yer: Wyndham Grand Levent

Saat: 10: 00 – 11: 30

MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı

Tarih: 03 Ocak Cuma

Yer: MÜSİAD Genel Merkez

Saat: 11: 45 - 12: 30

"İnsan Zekası-Yapay Zeka-Sağlık Zekası"

Tarih: 4 Ocak Cumartesi

Yer : İstinye Üniversitesi Topkapı kampusu

Saat: 09: 30 - 13: 30

TTYD-Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Basın Toplantısı

Tarih : 6 Ocak

Yer   : Conrad İstanbul Bosphorus/ Beşiktaş

Saat  : 10: 00 - 12: 30

YKKD Sertifika Programı 4.Dönem Lansman Gecesi

Tarih : 6 Ocak

Yer   : Esma Sultan Yalısı

Saat  : 19: 00-22: 00

Roche- Hemofili Hastalığının Toplumsal Yükü

Tarih : 7 Ocak

Yer   : Levent Grand Wyndham Hotel

Saat  : 09.30-11.30

TÜROB "Yeni yıla Merhaba Buluşması"

Tarih : 8 Ocak

Yer   : Madame Tussauds İstanbul

Saat  : 19.00

Aroma Sa-de yeni ürün tanıtımı

Tarih : 9 Ocak

Yer   : Grand Hyatt Istanbul, Dining Salon

Saat  : 09.30-11.30

Hayat Kimya Mersin Yeni Tesis Yatırımı

Tarih : 14 Ocak

Saat  : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti

Tarih : 14 Ocak

Yer   : Assembly Building The Hall/ Ferko Signature

Saat  : 09.30-12.00

Makine İhracatçıları Birliği basın toplantısı

Tarih   : 15 Ocak Çarşamba

Saat    : 10.00 -11.30

HORECA Buluşması

Tarih : 15-18 Ocak

Yer   : Antalya

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı

Tarih : 17-19 Ocak

Yer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı



İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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