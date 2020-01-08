Haberler » Ekonomi » İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ - Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İKMİB basın toplantısıTarih : 8 OcakYer : Feriye Lokantası, OrtaköySaat : 09.30- 12.00Dedeman basın toplantısıTarih : 8 OcakYer : Dedeman İstanbulSaat : 15.00TÜROB "Yeni yıla Merhaba Buluşması"Tarih : 8 OcakYer : Madame Tussauds İstanbulSaat : 19.0038.

08.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:00 İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İKMİB basın toplantısı

Tarih : 8 Ocak

Yer   : Feriye Lokantası, Ortaköy

Saat  : 09.30- 12.00

Dedeman basın toplantısı

Tarih : 8 Ocak

Yer   : Dedeman İstanbul

Saat  : 15.00

TÜROB "Yeni yıla Merhaba Buluşması"

Tarih : 8 Ocak

Yer   : Madame Tussauds İstanbul

Saat  : 19.00

38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri fuarı

Tarih : 8-11 Ocak

Yer   : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi 1-2 Hall

Aroma Sa-de yeni ürün tanıtımı

Tarih : 9 Ocak

Yer   : Grand Hyatt Istanbul, Dining Salon

Saat  : 09.30-11.30

Işık Üniversitesi - TÜV SÜD Eğitim İş Birliği İmza Töreni

Tarih : 9 Ocak

Yer   : Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü

Saat  : 11.00

Kanal İstanbul Çalıştayı

Tarih : 10 Ocak

Yer   : İstanbul Kongre Merkezi, Harbiye salonu

Saat  : 09.00

Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni

Tarih : 10 Ocak

Yer   : Shangri-La Bosphorus

Saat  : 09.30-15.45

DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri

Tarih : 11 Ocak

Yer   : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Saat  : 17.00

Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımı

Tarih : 14 Ocak

Yer   : Henüz belli değil

Saat  : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti

Tarih : 14 Ocak

Yer   : Assembly Building The Hall/ Ferko Signature

Saat  : 09.30-12.00

İTÜ Çekirdek InsurTech Programı

Tarih : 15 Ocak

Yer   : Teknokent ARI 3 Binası

Saat  : 09.30-11.30

HORECA Buluşması

Tarih : 15-18 Ocak

Yer   : Antalya

Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısı

Tarih : 16 Ocak

Yer   : Schunk Türkiye Ofisi, Kartal

Saat  : 09.00- 11.15

ÇÇSİB Basın Toplantısı

Tarih : 16 Ocak

Yer   : Wyndham Grand Levent

Saat  : 10.00-11.30

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı

Tarih : 17-19 Ocak

Yer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

ACE of  M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines

Tarih : 22-23 Ocak

Yer   : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Henüz belli değil

Saat  : 10.00-11.30



Feriye Lokantası, Madame Tussauds, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

10:41   Aralık'ta en yüksek reel getiri yüzde 5.17 ile BIST100'den - Ekonomi
10:35   Egeli mobilyacılar MOBINT ile e-ihracatı öğrenecek - Ekonomi
10:34   Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri esasları belirlendi - Ekonomi
10:34   GSS prim borcu olanlar için süre uzadı - Ekonomi
10:34   Kemoterapi ilaçları pazarındaki 5 teşebbüse "rekabet cezası" - Ekonomi
08:28   GSS prim borcu olanlara sağlık hizmeti sürecek - Ekonomi
08:26   Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor - Ekonomi
21:39   Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi - Ekonomi
20:28   PTT Genel Müdürü görevden alındı - Ekonomi
16:58   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Ekonomi
8.01.2020 10:43:36