İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımı
Tarih : 14 Ocak
Yer : Henüz belli değil
Saat : 09.30-11.30
McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti
Tarih : 14 Ocak
Yer : Assembly Building The Hall/ Ferko Signature
Saat : 09.30-12.00
İTÜ Çekirdek InsurTech Programı
Tarih : 15 Ocak
Yer : Teknokent ARI 3 Binası
Saat : 09.30-11.30
HORECA Buluşması
Tarih : 15-18 Ocak
Yer : Antalya
Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısı
Tarih : 16 Ocak
Yer : Schunk Türkiye Ofisi, Kartal
Saat : 09.00- 11.15
ÇÇSİB Basın Toplantısı
Tarih : 16 Ocak
Yer : Wyndham Grand Levent
Saat : 10.00-11.30
Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı
Tarih : 17-19 Ocak
Yer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines
Tarih : 22-23 Ocak
Yer : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Yer : Henüz belli değil
Saat : 10.00-11.30