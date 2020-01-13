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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Hayat Kimya Mersin yeni tesis yatırımıTarih : 14 OcakYer : Henüz belli değilSaat : 09.30-11.30McKinsey&Company-"Future of Work" basın davetiTarih : 14 OcakYer : Assembly Building The Hall / Ferko SignatureSaat : 09.30-12.

13.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:00İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Hayat Kimya yeni tesis yatırımı

Tarih : 14 Ocak

Yer   : Henüz belli değil

Saat  : 09.30-11.30

McKinsey&Company-"Future of Work" basın daveti

Tarih : 14 Ocak

Yer   : Assembly Building The Hall/ Ferko Signature

Saat  : 09.30-12.00

İTÜ Çekirdek InsurTech Programı

Tarih : 15 Ocak

Yer   : Teknokent ARI 3 Binası

Saat  : 09.30-11.30

HORECA Buluşması

Tarih : 15-18 Ocak

Yer   : Antalya

Türkiye sanayisinde ilk 5G uygulaması basın toplantısı

Tarih : 16 Ocak

Yer   : Schunk Türkiye Ofisi, Kartal

Saat  : 09.00- 11.15

ÇÇSİB Basın Toplantısı

Tarih : 16 Ocak

Yer   : Wyndham Grand Levent

Saat  : 10.00-11.30

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı

Tarih : 17-19 Ocak

Yer   : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

ACE of  M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines

Tarih : 22-23 Ocak

Yer   : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Henüz belli değil

Saat  : 10.00-11.30



Hayat Kimya, Mersin, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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