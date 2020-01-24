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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstanbul Mobilya ShowTarih : 21-24 OcakYer : WOW OtelSaat : 09.30-18.00CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya FuarıTarih : 21-26 OcakYer : CNR Expo İstanbul Fuar MerkeziDEİK- Ustalara Saygı ÖdülleriTarih : 25 OcakYer : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıSaat : 14.

24.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:01İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Mobilya Show

Tarih : 21-24 Ocak

Yer   : WOW Otel

Saat  : 09.30-18.00

CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı

Tarih : 21-26 Ocak

Yer   : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

DEİK- Ustalara Saygı Ödülleri

Tarih : 25 Ocak

Yer   : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Saat  : 14.00

NN Hayat ve Emeklilik - TOBB İşbirliği Basın Toplantısı

Tarih : 28 Ocak

Yer   : TOBB Hizmet Binası

Saat  : 12.30

Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF

Tarih : 28-29 Ocak

Yer   : Raffles Otel İstanbul

TÜRKBESD Basın toplantısı

Tarih : 29 Ocak

Yer   : Divan İstanbul, Taksim

Saat  : 09.15

Hilton İstanbul Bosphorus Yerel Mutfak Global Lezzet projesi

Tarih : 29 Ocak

Yer   : Hilton İstanbul Bosphorus, Harbiye

Saat  : 19.00

Domino's Basın Toplantısı

Tarih : 30 Ocak

Yer   : Raffles Otel Istanbul, Orkide Salonu

Saat  : 09.30-12.30

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Henüz belli değil

Saat  : 10.00-11.30

Sosyal Finans Zirvesi

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Wyndham Grand, Levent

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı

Tarih : 14-16 Şubat

Yer   : Dokuz Eylül Üniversitesi



İnşaat Mühendisleri Odası, Murat Erat, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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