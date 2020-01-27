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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TOBB İşbirliği Basın ToplantısıTarih : 28 OcakYer : TOBB Hizmet BinasıSaat : 12.30Turizm Yatırımcıları Forumu-TIFTarih : 28-29 OcakYer : Raffles Otel İstanbulTÜRKBESD Basın toplantısıTarih : 29 OcakYer : Divan İstanbul, TaksimSaat : 09.

27.01.2020 09:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:02İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TOBB İşbirliği Basın Toplantısı

Tarih : 28 Ocak

Yer   : TOBB Hizmet Binası

Saat  : 12.30

Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF

Tarih : 28-29 Ocak

Yer   : Raffles Otel İstanbul

TÜRKBESD Basın toplantısı

Tarih : 29 Ocak

Yer   : Divan İstanbul, Taksim

Saat  : 09.15

Hilton İstanbul Bosphorus Yerel Mutfak Global Lezzet projesi

Tarih : 29 Ocak

Yer   : Hilton İstanbul Bosphorus, Harbiye

Saat  : 19.00

Domino's Basın Toplantısı

Tarih : 30 Ocak

Yer   : Raffles Otel Istanbul, Orkide Salonu

Saat  : 09.30-12.30

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Henüz belli değil

Saat  : 10.00-11.30

Sosyal Finans Zirvesi

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Wyndham Grand, Levent

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı

Tarih : 14-16 Şubat

Yer   : Dokuz Eylül Üniversitesi



İstanbul, Taksim, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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