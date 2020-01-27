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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ALDAĞ A.Ş.-C.I.A.T. İş Ortaklığı imza töreniTarih : 28 OcakYer : Çırağan SarayıSaat : 09.00-11.00INC Tarım KonferansıTarih : 28 OcakYer : Conrad Oteli, Balo SalonuSaat : 09.00-14.30NN Hayat ve Emeklilik - TOBB İşbirliği Basın ToplantısıTarih : 28 OcakYer : TOBB Hizmet BinasıSaat : 12.

27.01.2020 18:17 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:17İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ALDAĞ A.Ş.-C.I.A.T. İş Ortaklığı imza töreni

Tarih : 28 Ocak

Yer   : Çırağan Sarayı

Saat  : 09.00-11.00

INC Tarım Konferansı

Tarih : 28 Ocak

Yer   : Conrad Oteli, Balo Salonu

Saat  : 09.00-14.30

NN Hayat ve Emeklilik - TOBB İşbirliği Basın Toplantısı

Tarih : 28 Ocak

Yer   : TOBB Hizmet Binası

Saat  : 12.30

Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF

Tarih : 28-29 Ocak

Yer   : Raffles Otel İstanbul

TÜRKBESD Basın toplantısı

Tarih : 29 Ocak

Yer   : Divan İstanbul, Taksim

Saat  : 09.15

Hilton İstanbul Bosphorus Yerel Mutfak Global Lezzet projesi

Tarih : 29 Ocak

Yer   : Hilton İstanbul Bosphorus, Harbiye

Saat  : 19.00

Domino's Basın Toplantısı

Tarih : 30 Ocak

Yer   : Raffles Otel Istanbul, Orkide Salonu

Saat  : 09.30-12.30

Emitt Fuarı

Tarih : 30 Ocak

Yer   : TÜYAP Beylikdüzü İstanbul

Saat  : 11.00-17.00

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı

Tarih : 6 Şubat

Saat  : 10.00-11.30

Sosyal Finans Zirvesi

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Wyndham Grand, Levent

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı

Tarih : 14-16 Şubat

Yer   : Dokuz Eylül Üniversitesi



Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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