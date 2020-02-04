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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ORKA Holding Basın davetiTarih : 4 ŞubatYer : Pullman İstanbul Airport OtelSaat : 10.30MUSİAD-Startup Yatırımcılığı KonferansıTarih : 5 ŞubatYer : Musiad Genel MerkezSaat : 09.00İklimIN Projesi Kapanış Konferansı ve TörenTarih : 5 ŞubatYer : Sheraton, AnkaraSaat : 09.45-18.

04.02.2020 09:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:01İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ORKA Holding Basın daveti

Tarih : 4 Şubat

Yer   : Pullman Airport Otel

Saat  : 10.30

MUSİAD-Startup Yatırımcılığı Konferansı

Tarih : 5 Şubat

Yer   : Musiad Genel Merkez

Saat  : 09.00

İklimIN Projesi Kapanış Konferansı ve Tören

Tarih : 5 Şubat

Yer   : Sheraton, Ankara

Saat  : 09.45-18.00

DenizBank-TFF iş birliği basın toplantısı

Tarih : 5 Şubat

Yer   : DenizBank Genel Müdürlüğü, Esentepe

Saat  : 11.00

QNB Finansbank Scratch Cup 2020

Tarih : 6 Şubat

Yer   : QNB Finansbank Genel Müdürlüğü, Kristal Kulede

Saat  : 10.00

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Ritz Carlton, Cam Salon

Saat  : 10.00-11.30

Sosyal Finans Zirvesi

Tarih : 6 Şubat

Yer   : Wyndham Grand, Levent

TSPB Basın toplantısı

Tarih : 12 Şubat

Yer   : Wyndham Grand, Levent

Saat  : 10.30

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı

Tarih : 14-16 Şubat

Yer   : Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO Summit

Tarih : 18 Şubat

Yer   : Hilton Istanbul Bomonti Hotel

Saat  : 8.30- 18.00



Müstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği, Sheraton Otel, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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