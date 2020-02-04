İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ORKA Holding Basın daveti
Tarih : 4 Şubat
Yer : Pullman İstanbul
Airport Otel
Saat : 10.30
MUSİAD-Startup Yatırımcılığı Konferansı
Tarih : 5 Şubat
Yer : Musiad Genel Merkez
Saat : 09.00
İklimIN Projesi Kapanış Konferansı ve Tören
Tarih : 5 Şubat
Yer : Sheraton, Ankara
Saat : 09.45-18.00
DenizBank-TFF iş birliği basın toplantısı
Tarih : 5 Şubat
Yer : DenizBank Genel Müdürlüğü, Esentepe
Saat : 11.00
QNB Finansbank Scratch Cup 2020
Tarih : 6 Şubat
Yer : QNB Finansbank Genel Müdürlüğü, Kristal Kulede
Saat : 10.00
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Yer : Ritz Carlton, Cam Salon
Saat : 10.00-11.30
Sosyal Finans Zirvesi
Tarih : 6 Şubat
Yer : Wyndham Grand, Levent
TSPB Basın toplantısı
Tarih : 12 Şubat
Yer : Wyndham Grand, Levent
Saat : 10.30
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı
Tarih : 14-16 Şubat
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi
Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO Summit
Tarih : 18 Şubat
Yer : Hilton Istanbul Bomonti Hotel
Saat : 8.30- 18.00