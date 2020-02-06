İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

QNB Finansbank Scratch Cup 2020
Tarih : 6 Şubat
Yer : QNB Finansbank Genel Müdürlüğü, Kristal Kulede
Saat : 10.00
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Yer : Ritz Carlton, Cam
Salon
Saat : 10.00-11.30
Sosyal Finans Zirvesi
Tarih : 6 Şubat
Yer : Wyndham Grand, Levent
TSPB Basın toplantısı
Tarih : 12 Şubat
Yer : Wyndham Grand, Levent
Saat : 10.30
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı
Tarih : 14-16 Şubat
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi
Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO Summit
Tarih : 18 Şubat
Yer : Hilton Istanbul Bomonti Hotel
Saat : 8.30- 18.00