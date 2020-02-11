İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye- Slovenya iş forumu
Tarih : 11 Şubat
Yer : Swissotel
The Bosphorus
Saat : 09.00-13.00
Agır Vasıta, Treyler ve Üst Yapı Zirvesi
Tarih : 11 Şubat
Yer : Sheraton Grand, Ataşehir
Saat : 09.30-17.00OPET - Cem Yılmaz İşbirliği
Tarih : 11 Şubat
Yer : Rahmi M. Koç Müzesi
Saat : 09.45-11.00
TEV Üstun Bursiyerler basın toplantısı
Tarih : 11 Şubat
Yer : Divan İstanbul Elmadağ
Saat : 11.00-12.30
Türktraktör basın toplantısı
Tarih : 11 Şubat
Yer : Divan Otel, Taksim
Saat : 09.30-11.00
TSPB Basın toplantısı
Tarih : 12 Şubat
Yer : Wyndham Grand, Levent
Saat : 10.30
DP World Yarımca basın toplantısı
Tarih : 12 Şubat
Yer : Soho House, İstanbul
Saat : 19.00-21.30
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı
Tarih : 14-16 Şubat
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi
Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı
Tarih : 17 Şubat
Yer : Whyndham Grand İstanbul, Levent
Saat : 08.30-18.30
UXistanbul Konferansı
Tarih : 18 Şubat
Yer : The Point Otel, Şişli
Saat : 08.00-17.45Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO Summit
Tarih : 18 Şubat
Yer : Hilton Istanbul Bomonti Hotel
Saat : 08.30- 18.00
Hannover Messe basın toplantısı
Tarih : 18 Şubat
Yer : Marriott Otel, Şişli
Saat : 09.30-13.30
Espor Arena açılışı
Tarih : 26 Şubat
Yer : İninal Espor Arena, Levent
Saat : 15.00-22.00