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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye-Slovenya iş forumuTarih : 11 ŞubatYer : Swissotel The BosphorusSaat : 09.00-13.00Agır Vasıta, Treyler ve Üst Yapı ZirvesiTarih : 11 ŞubatYer : Sheraton Grand, AtaşehirSaat : 09.30-17.00 OPET - Cem Yılmaz İşbirliğiTarih : 11 ŞubatYer : Rahmi M. Koç MüzesiSaat : 09.45-11.

11.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:02İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye- iş forumu

Tarih : 11 Şubat

Yer   : The Bosphorus

Saat  : 09.00-13.00

Agır Vasıta, Treyler ve Üst Yapı Zirvesi

Tarih : 11 Şubat

Yer   : Sheraton Grand, Ataşehir

Saat  : 09.30-17.00

OPET - Cem Yılmaz İşbirliği

Tarih : 11 Şubat

Yer   : Rahmi M. Koç Müzesi

Saat  : 09.45-11.00

TEV Üstun Bursiyerler basın toplantısı

Tarih : 11 Şubat

Yer   : Divan İstanbul Elmadağ

Saat  : 11.00-12.30

Türktraktör basın toplantısı

Tarih : 11 Şubat

Yer   : Divan Otel, Taksim

Saat  : 09.30-11.00

TSPB Basın toplantısı

Tarih : 12 Şubat

Yer   : Wyndham Grand, Levent

Saat  : 10.30

DP World Yarımca basın toplantısı

Tarih : 12 Şubat

Yer   : Soho House, İstanbul

Saat  : 19.00-21.30

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı

Tarih : 14-16 Şubat

Yer   : Dokuz Eylül Üniversitesi

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı

Tarih : 17 Şubat

Yer   : Whyndham Grand İstanbul, Levent

Saat  : 08.30-18.30

UXistanbul Konferansı

Tarih : 18 Şubat

Yer   : The Point Otel, Şişli

Saat  : 08.00-17.45

Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO Summit

Tarih : 18 Şubat

Yer   : Hilton Istanbul Bomonti Hotel

Saat  : 08.30- 18.00

Hannover Messe basın toplantısı

Tarih : 18 Şubat

Yer   : Marriott Otel, Şişli

Saat  : 09.30-13.30

Espor Arena açılışı

Tarih : 26 Şubat

Yer   : İninal Espor Arena, Levent

Saat  : 15.00-22.00



Sheraton Otel, Swissotel, Slovenya, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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