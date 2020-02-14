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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji KonferansıTarih : 14-16 ŞubatYer : Dokuz Eylül ÜniversitesiZehirsiz Sofralar basın gezisiTarih : 15 ŞubatYer : Karacabey, BursaSaat : 08.30-19.00TMMOB elektrik mühendisleri odası 25.

14.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:57İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı

Tarih : 14-16 Şubat

Yer   : Dokuz Eylül Üniversitesi

Zehirsiz Sofralar basın gezisi

Tarih : 15 Şubat

Yer   : , Bursa

Saat  : 08.30-19.00

TMMOB elektrik mühendisleri odası 25. olağan genel kurulu

Tarih : 15 Şubat

Yer   : ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri, Ankara

Saat  : 09.00-17.00

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı

Tarih : 17 Şubat

Yer   : Whyndham Grand , Levent

Saat  : 08.30-18.30

UXistanbul Konferansı

Tarih : 18 Şubat

Yer   : The Point Otel, Şişli

Saat  : 08.00-17.45

Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO Summit

Tarih : 18 Şubat

Yer   : Hilton Istanbul Bomonti Hotel

Saat  : 08.30- 18.00

Disconti uygulaması tanıtım toplantısı

Tarih : 18 Şubat

Yer   : İstanbul Hotel Les Ottomans

Saat  : 09.30-11.30

Hannover Messe basın toplantısı

Tarih : 18 Şubat

Yer   : Marriott Otel, Şişli

Saat  : 09.30-13.30

HAN Spaces Basın Toplantısı

Tarih : 18 Şubat

Yer   : Han Spaces

Saat  : 10.00

JW Marriott Istanbul Bosphorus Basın Toplantısı

Tarih : 18 Şubat

Yer   : JW Marriott Istanbul Bosphorus

Saat  : 11.00

ASUS Türkiye Kurumsal Ürünler Lansmanı

Tarih : 19 Şubat

Yer   : Four Seasons Hotel Bosphorus, Beşiktaş

Saat  : 11.30

Espor Arena açılışı

Tarih : 26 Şubat

Yer   : İninal Espor Arena, Levent

Saat  : 15.00-22.00

Türktraktör basın toplantısı

Tarih : 11 Şubat

Yer   : Divan Otel, Taksim

Saat  : 09.30-11.00



Dokuz Eylül Üniversitesi, Karacabey, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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