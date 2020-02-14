İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı
Tarih : 14-16 Şubat
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi
Zehirsiz Sofralar basın gezisi
Tarih : 15 Şubat
Yer : Karacabey
, Bursa
Saat : 08.30-19.00
TMMOB elektrik mühendisleri odası 25. olağan genel kurulu
Tarih : 15 Şubat
Yer : ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri, Ankara
Saat : 09.00-17.00
Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı
Tarih : 17 Şubat
Yer : Whyndham Grand İstanbul
, Levent
Saat : 08.30-18.30
UXistanbul Konferansı
Tarih : 18 Şubat
Yer : The Point Otel, Şişli
Saat : 08.00-17.45Türkiye'nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO Summit
Tarih : 18 Şubat
Yer : Hilton Istanbul Bomonti Hotel
Saat : 08.30- 18.00
Disconti uygulaması tanıtım toplantısı
Tarih : 18 Şubat
Yer : İstanbul Hotel Les Ottomans
Saat : 09.30-11.30
Hannover Messe basın toplantısı
Tarih : 18 Şubat
Yer : Marriott Otel, Şişli
Saat : 09.30-13.30
HAN Spaces Basın Toplantısı
Tarih : 18 Şubat
Yer : Han Spaces
Saat : 10.00
JW Marriott Istanbul Bosphorus Basın Toplantısı
Tarih : 18 Şubat
Yer : JW Marriott Istanbul Bosphorus
Saat : 11.00
ASUS Türkiye Kurumsal Ürünler Lansmanı
Tarih : 19 Şubat
Yer : Four Seasons Hotel Bosphorus, Beşiktaş
Saat : 11.30
Espor Arena açılışı
Tarih : 26 Şubat
Yer : İninal Espor Arena, Levent
Saat : 15.00-22.00
Türktraktör basın toplantısı
Tarih : 11 Şubat
Yer : Divan Otel, Taksim
Saat : 09.30-11.00