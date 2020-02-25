İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Garenta ve ikinciyeni.com basın toplantısı
Tarih : 25 Şubat
Yer : Ritz carlton, Şişli
Saat : 09.00-11.30
WIN EURASIA fuarı
Tarih : 25 Şubat
Yer : Marriott Hotel,Şişli
Saat : 09.30-11.15
MÜSİAD "Enerji Maliyetlerimi Nasıl Düşürebilirim?" paneli
Tarih : 25 Şubat
Yer : MÜSİAD Genel Merkezi
Saat : 13.00-16.00
BTSO Meclis Toplantısı TCMB Başkanı Murat Uysal konuşması
Tarih : 25 Şubat
Yer : Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi aylık olağan toplantısı
Tarih : 26 Şubat Çarşamba
Saat : 15: 00
Yer : İSO Odakule, Beyoğlu"İş'te BirlİKte" Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı
Tarih : 26 Şubat Çarşamba
Yer : QNB Finansbank Kristal Kule/ Levent
Saat : 14: 00 - 16: 30
Aydınlı Grup özel basın daveti
Tarih : 26 Şubat
Yer : Hilton Istanbul Bosphorus
Saat : 12.00-13.30
Espor Arena açılışı
Tarih : 26 Şubat
Yer : İninal Espor Arena, Levent
Saat : 15.00-22.00
TestDefence Etkinliği
Tarih : 27 Şubat
Yer : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara
Saat : 09.00-16.15
İTO "Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası" sunumu
Tarih : 27 Şubat
Yer : İstanbul Ticaret Odası Fuaye Salonu
Saat : 10.30
1. Uluslararası Dijital Hemşirelik Kongresi
Tarih : 29 Şubat-1 Mart
Yer : İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü
Saat : 09.00-13.00
İDDMİB basın toplantısı
Tarih : 10 Mart
Yer : Hilton İstanbul Bosphorus
Saat : 10.00
Koçtaş Sohbet ve Değerlendirme Toplantısı
Tarih : 17 Mart
Yer : Divan Otel, Elmadağ
Saat : 10.30
Pazarlama Türkiye Zirvesi
Tarih : 15 Nisan
Yer : Radisson Blu Hotel, Şişli