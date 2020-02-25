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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Garenta ve ikinciyeni.com basın toplantısıTarih : 25 ŞubatYer : Ritz carlton, ŞişliSaat : 09.00-11.30WIN EURASIA fuarıTarih : 25 ŞubatYer : Marriott Hotel,ŞişliSaat : 09.30-11.15MÜSİAD "Enerji Maliyetlerimi Nasıl Düşürebilirim?" paneliTarih : 25 ŞubatYer : MÜSİAD Genel MerkeziSaat : 13.00-16.

25.02.2020 09:11 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:11İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Garenta ve ikinciyeni.com basın toplantısı

Tarih  : 25 Şubat

Yer    : Ritz carlton, Şişli

Saat  : 09.00-11.30

WIN EURASIA fuarı

Tarih  : 25 Şubat

Yer    : Marriott Hotel,Şişli

Saat  : 09.30-11.15

MÜSİAD "Enerji Maliyetlerimi Nasıl Düşürebilirim?" paneli

Tarih  : 25 Şubat

Yer    : MÜSİAD Genel Merkezi

Saat  : 13.00-16.00

BTSO Meclis Toplantısı TCMB Başkanı Murat Uysal konuşması

Tarih  : 25 Şubat

Yer    : Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Sanayi Odası (İSO) Meclisi aylık olağan toplantısı

Tarih  :   26 Şubat Çarşamba

Saat  :   15: 00

Yer    :   İSO Odakule, Beyoğlu

"İş'te BirlİKte" Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı

Tarih  :   26 Şubat Çarşamba

Yer    :   QNB Finansbank Kristal Kule/ Levent

Saat  :   14: 00 - 16: 30

Aydınlı Grup özel basın daveti

Tarih  : 26 Şubat

Yer    : Hilton Istanbul Bosphorus

Saat  : 12.00-13.30

Espor Arena açılışı

Tarih  : 26 Şubat

Yer    : İninal Espor Arena, Levent

Saat  : 15.00-22.00

TestDefence Etkinliği

Tarih  : 27 Şubat

Yer    : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara

Saat  : 09.00-16.15

İTO "Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu ve Atlası" sunumu

Tarih  : 27 Şubat

Yer    : İstanbul Ticaret Odası Fuaye Salonu

Saat  : 10.30

1. Uluslararası Dijital Hemşirelik Kongresi

Tarih  : 29 Şubat-1 Mart

Yer    : İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü

Saat  : 09.00-13.00

İDDMİB basın toplantısı

Tarih  : 10 Mart

Yer    : Hilton İstanbul Bosphorus

Saat  : 10.00

Koçtaş Sohbet ve Değerlendirme Toplantısı

Tarih  : 17 Mart

Yer    : Divan Otel, Elmadağ

Saat  : 10.30

Pazarlama Türkiye Zirvesi

Tarih : 15 Nisan

Yer   : Radisson Blu Hotel, Şişli



Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, ikinciyeni, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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