İş ve sanat dünyası, "Marka Ol E Mi?" kitabının lansmanında bir araya geldi

İş ve sanat dünyası, "Marka Ol E Mi?" kitabının lansmanında bir araya geldiİSTANBUL - Marka Mimarı Ömer Şengüler'in markalaşmanın önemini ve marka olmanın adımlarını anlattığı kitabı "Marka Ol E Mi?" TİM Başkanı İsmail Gülle, Mustafa Kamar, BMD Başkanı Sinan Öncel, Gamze Cizreli, Hakan Akkaya gibi iş ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla tanıtıldı. Global Magic Brands danışmanlık şirketinin başkanı ve aynı zamanda da İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan marka mimarı Ömer Şengüler'in yeni kitabı "Marka Ol E Mi?", Roberto Bravo'nun katkılarıyla yayınlandı.İstanbul'da bir AVM'de gerçekleştirilen imza törenine Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Kerem Alkin, Big Chefs'in Kurucusu Gamze Cizreli, Modacı Hakan Akkaya'nın yanı sıra iş ve sanat dünyasından isimler katıldı.Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, "Bu kitabın bana göre en önemli yanı çok basit ve başucu kitabı olmasıdır. Bu kitap bana ilk anlatıldığında hemen hayata geçirmemiz gerektiğini düşündüm. İş dünyasını bir kitapta buluşturmak da ayrı bir yetenek" dedi.Kişisel deneyimler ve çözümleri, reçeteleriyle Marka Ol E mi 'deYazar Ömer Şengüler, kitabının tanıtım ve imza töreninde yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi: "Marka Ol E Mi, okuyucuların pazarlama farkındalıklarının artmasına ve kendi kişisel markalarını oluşturulmasına katkıda bulunmak, ekonomik değeri olan bir ürün veya şirketin markalaştırma sürecine ışık tutmak, markanın değerini büyüterek onu hayatta tutabilmek, ülke ve kent markalaşmasında uygulanması gereken yöntemleri öğrenmek konularında sıkılmadan bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yazıldı. Kitapta kendi kişisel deneyimlerimi, adeta iki arkadaş sohbet eder gibi yalın bir dille yazıp konulara özel görsellerle desteklemeyi tercih ettim. Her bir konu bitiminde de atılan adımları adeta bir reçete şeklinde vermeye özen gösterdim.""Girişken olmayan, girişimci olamaz"Pazarlama ve strateji uzmanı Prof. Philip Kotler'ın "Dünyada yaklaşık 8 milyar insan var. Bunun 500 milyonu pazarlama farkındalığına sahip, geri kalan 7,5 milyar insan da o 500 milyon insana hizmet ediyor " sözüne atıfta bulunan Şengüler, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Dünyada pazarlama ve markalaşma farkındalığı artarsa, gelir dağılımı da adil olacaktır. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri markalaşma konusudur. İhracattaki kilogram değerimiz 1,1 dolara kadar düştü. Markalarımız olmadığı için çok kaliteli ürünleri ucuza satıyoruz. Markayı ön plana koyan pazarlama olduğu için pazarlamanın satış ve reklam olmadığını kitabımda vurgulamak istedim. Herkesin anlayabileceği bir dilde, ağır terimlerin olmadığı bir kitap yazdım ve her bölümün sonunda da reçeteler verdim. Kolay anlaşılabilir, biraz düşündüren ve biraz güldüren bir üslup kullandım. Ayrıca markalaşmanın önündeki en büyük engelin tutuculuk olduğunu düşünüyorum. Girişken olmayan girişimci olamaz. Bu nedenle gençlere cesur olmalarını tavsiye ediyorum."Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da öğretim görevlisi olan, Financial Times tarafından tüm zamanların 4. önemli gurusu seçilen ve Avrupa Yöneticilik Merkezi tarafından "pazarlamanın stratejik uygulaması konusunda dünyanın en önde uzmanı" olarak duyurulan Prof. Philip Kotler, kitabı tavsiye ederek sunuş yazısında, "Marka Ol E mi kitabının, markalaşma ve pazarlama dünyasıyla tanışmayı amaçlayan veya markalaşma faaliyetlerini ilerletmek isteyen herkese büyük katkı sağlayacağına inanıyorum," ifadelerini kullanmıştır.