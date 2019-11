"İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye'yi daha üst sıralara taşıyacağız"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem, geçen ay açıklanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasına göre, Türkiye 'nin 10 basamak birden yükselerek 33'üncü sıraya yükseldiğini belirterek, "2021 yılı içinde de aynı özverili çalışmaları ortaya koyarak ülkemizi daha üst sıralara taşımayı arzu ediyoruz." dedi.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından İş Yapma Kolaylığı Raporu İstanbul Belediyeleri Çalıştay Programı düzenlendi.Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi Raporu'nun ülkelerin yatırım ortamları mukayese edilirken her zaman önemli bir gösterge olarak kabul gördüğünü belirterek, raporun 2021 yılı çalışmalarının kamu kurumları nezdindeki koordinasyon görevinin ekim ayı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine tevdi edildiğini aktardı.Erdem, geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığının, öncesinde ise Ekonomi Bakanlığının başarıyla yürüttüğü çalışmaları aynı ivmeyle yürütmeyi hedeflediklerini dile getirerek, Türkiye'nin özellikle son 3 yılda büyük bir atılımla 2017'de önce 69'uncu sıraya, 2018'de 60'ıncı sıraya, bu yıl ise 43'üncü sıraya yükseldiğini anımsattı.Geçen ay açıklanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 sıralamasına göre ise Türkiye'nin 10 basamak birden yükselerek 33'üncü sıraya yükseldiğini hatırlatan Erdem, "2021 yılı içinde de aynı özverili çalışmaları ortaya koyarak ülkemizi daha üst sıralara taşımayı arzu ediyoruz. 2021 raporu için üzerinde çalışma yapılması planlanan mevcut eylemleri kamu kurumları olarak istişare etmek üzere bu çalıştay düzenlenmektedir. Endeksin amacı, iş ortamını anlamak ve iş yapmayı kolaylaştırmak için ölçülebilir bir temel sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.Erdem, 190 ülkeye yönelik yapılan ölçümlerde 2020'ye kadar 10 başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucu ülkelerin sıralandığını ifade ederek, "2021 raporunda ise 2 yeni başlık değerlendirmeye alınacaktır. Kamu alımları ve istihdam başlıkları 2021 raporunda ilk kez yer alacaklardır. Dünya Bankası'nın şubat ayı itibarıyla gerçekleştireceği saha çalışmaları öncesinde bu çalıştayların farkındalığı artırmak ve uygulama birlikteliğini pekiştirmek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı."Türkiye, en fazla reform yapan ülkeler arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ise Türkiye'nin son bir yılda İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 10 basamak, son iki yılda 27 basamak yükseldiğini ve 33'üncü sıraya çıkarak rekor kırdığını dile getirdi.Türkiye'nin en fazla reform yapan ülkeler arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attığını kaydeden Konak, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'ndeki bu yükselişin Türkiye'nin yerli ve yabancı yatırımcıya cazip ve kolay bir yatırım ortamı oluşturmaya yönelik bakış açısını ortaya koyduğunu vurguladı. Bu açıdan endeksin çok önemli veri olduğuna işaret eden Konak, "Ancak bu başarılar bizi rehavete kaptırmadı. Eylemlerden sorumlu olan tüm bakanlıklar ve diğer paydaşlarımızla yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.Konak, şunları kaydetti:"Doing Business raporlarının hedef ve baz ili olan İstanbul'da işe başlama, inşaat izinleri, elektrik temini, tapu kaydı, vergi ödeme eylem başlıkları ile ilgili farkındalık ve bilgi paylaşım çalıştayı yapılarak anılan hedeflerin çıktılarını hep birlikte ele alacağız. Kısa vadeli hedefimiz olan ilk 20 ülke arasında girme ve vatandaşa daha kolay, etkin ve aracısız hizmet verme düsturuyla hareket edilecektir. Hayata geçirilen eylemler yalnızca Dünya Bankasından alacağımız birkaç puan ve yükseleceğimiz birkaç basamak değil aynı zamanda vatandaşlarımıza sunulan yerel hizmetlerden elde edilecek memnuniyet açısından da kritik öneme sahiptirler.""Hedefimiz ilk aşamada Türkiye'yi ilk 20 ülke arasına getirmek"TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın himayelerinde yürüttükleri, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi çerçevesinde calışmalarının üçüncü yılına başladıklarını belirtti.Kalkan, çalışmaların özel sektör ayağını TOBB'un koordine ettiğini, bu sene inşaat izinlerinin ve icra iflas süreçlerinin en önemli iki reform alanı olduğunu aktararak, bugünkü çalıştayda inşaat izinleri başta olmak üzere belediyelerde aksayan süreçleri görüşmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.Belediyelerde iş yapma süreçleri ne kadar kolaylaşırsa yatırım ortamının o kadar iyileşeceğini vurgulayan Kalkan, sözlerini şöyle tamamladı:"Türkiye'de yatırım iştahı artacaktır. Uzun yıllardır 60'ıncı ile 70'inci sıra arasında yer aldığımız bir listede Türkiye'nin reformlar gerçekleştirerek 33'üncü sıraya yükselmesi bizi oldukça mutlu etti. Doing Business raporu her ülkede şirketlere uygulanan mevzuat ve düzenlemelerin kıyaslandığı önemli bir rapor. Hedefimiz ilk aşamada Türkiye'yi ilk 20 ülke arasına getirmek ve daha sonra da zirvelere taşımaktır. Hedeflerimize ulaşmak için planlı ve programlı çalışıyoruz."