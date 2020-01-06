Haberler » Ekonomi » İş yapmakta zorlanan turkuaz taksiler, sarıya geçmek için İBB'ye gitti - Ekonomi

İş yapmakta zorlanan turkuaz taksiler, sarıya geçmek için İBB'ye gitti

Turkuaz taksilerin iş yapmakta zorlandığını ifade İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Bu taksiler piyasada yüzde 15 daha yüksek ücretle çalışıyorlar ancak halkta taksi için sarı renk algısı oturduğu için, iş yapmakta zorlanıyorlar. Bu sebeple İBB'ye gittik. Onay alırsak isteyen sarı renge dönebilecek" dedi.

06.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:51

'da bekledikleri ilgiyi göremeyen turkuaz renkli lüks taksi sahipleri, sarıya dönmek için İBB'nin kapısını çaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'da 350'ye yakın turkuaz taksi olduğu bilgisini vererek, "Bu taksiler piyasada yüzde 15 daha yüksek ücretle çalışıyorlar ancak halkta taksi için sarı renk algısı oturduğu için, iş yapmakta zorlanıyorlar. Bu sebeple onlar adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile konuşuyoruz. Taksicilerin talebini ilettik, bir karar bekliyoruz. İBB'den beklediğimiz onayı aldığımız takdirde isteyen, açıklanacak karar sonrası sarı renge dönebilecek. Sarı renge dönenler normal tarifeden devam edecek, istemeyenler yüzde 15 pahalı tarife ile devam edecek" diye konuştu.

Mavi taksilere sarıya dönüş izni çıkması durumunda birçok taksicinin üst segmentteki aracını satarak, daha düşük segmentli araç alması bekleniyor.

EN ÇOK PASSAT VE SKODA TERCİH EDİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere, İstanbul'da 1 Haziran 2018'den itibaren başlayan uygulama ile sarı taksilerin yanı sıra üst segment (D) olan turkuaz renkte taksi dönemi başlamıştı. Ağırlıklı olarak Hyundai ile Fiat'ın tercih edildiği taksi piyasasında, bu üst segmentteki turkuaz taksilerin yüzde 90'ını Volkswagen Passat ve Skoda Superb gibi ithal markalar oluşturuyor. Taksiciler o dönemde ticari araçların ÖTV'siz yenilemesine imkan tanınmasından yararlanarak bu yatırımı yapmıştı. (Dünya)

İş yapmakta zorlanan turkuaz taksiler, sarıya geçmek için İBB'ye gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:06   TCMB repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi - Ekonomi
12:06   Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'yu 2020 sonunda... - Ekonomi
12:04   Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz. - Ekonomi
12:04   Varank: "Lider Araştırmacılar Programı'na başvuran 242 kişi arasından seçilen 98'i Türk, 29'u... - Ekonomi
12:01   Gram altın 300 lirayı aştı - Ekonomi
11:16   Altındaki yükseliş kuyumcuları tedirgin etti - Ekonomi
10:50   İş yapmakta zorlanan turkuaz taksiler, sarıya geçmek için İBB'ye gitti - Ekonomi
10:46   Gram altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi
09:46   Dolar, 6 lira sınırına dayandı! İşte son durum - Ekonomi
09:34   Vatandaştan Erdoğan'a çağrı: Kanal İstanbul için hesap numarası açılsın, destek olalım - Ekonomi
6.01.2020 12:10:17