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İş yeri kasasından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Osmaniye'de tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisinin bir iş yerinin kasasını zorla açarak içinde bulunan paraları çalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

29.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:49
Osmaniye'de tanınmamak için bone ve maske takan hırsızlık şüphelisinin bir iş yerinin kasasını zorla açarak içinde bulunan paraları çalması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polisin görüntülerden tespit ederek yakaladığı şüpheli tutuklandı.
Alibeyli Mahallesi Şehit Bekir Evirgen Sokak'ta bulunan bir iş yerinin kasasından 10 bin lira çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kamera kayıtlarında tanınmamak için bone ve maske takan bir şüphelinin gece kapalı olan büroya girerek iş yerine ait para kasasını zorla açtığı ve paraları alarak uzaklaştığı görüldü.
Yapılan araştırmada K.İ. olduğu belirlenen şüpheli yakalandı. Üzerinde 2 bin 290 lira bulunan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İş yeri kasasından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: AA

Etiketler: Alibeyli Mahallesi, Osmaniye, Güncel, Haber

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