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İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı

Avcılar'da iş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan 7 şahıs yakalandı.

10.08.2019 10:02 İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı
Avcılar'da iş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan 7 şahıs yakalandı. Bir kişi savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 6 kişi de tutuklandı.

Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesinde 5 Ağustos günü meydana gelen iş yeri kurşunlanması ve uyuşturucu madde ticareti ile ilgili Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen Anıl E.(18), Ali Erdem K. ( 19), Taner Ö.(20),Onur A. ( 22), Volkan Kaan N.(20), Kaan B.(19), Serkan B.(22) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 6 adet tabanca, 40 adet fişek, 45 adet şeffaf poşetler içerisinde daralı ağırlığı 61 gram gelen uyuşturucu madde, 39 adet şeffaf poşetler içerisinde daralı ağırlığı 21 gram gelen ecxtacy hap, 2 adet metal kelepçe ele geçirildi.

Gözaltına alından Serkan B. ifadesinin ardında savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Diğer 6 şahıs ise 6 Haziran günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Uyuşturucu Ticareti, Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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