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İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı

İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandıİSTANBUL - Avcılar'da iş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan 7 şahıs yakalandı.

10.08.2019 10:09
İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı
İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı
İSTANBUL - Avcılar'da iş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan 7 şahıs yakalandı. Bir kişi savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 6 kişi de tutuklandı.
Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde 5 Ağustos günü meydana gelen iş yeri kurşunlanması ve uyuşturucu madde ticareti ile ilgili Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen Anıl E.(18), Ali Erdem K.( 19), Taner Ö.(20),Onur A.(22), Volkan Kaan N.(20), Kaan B.(19), Serkan B.isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 6 adet tabanca, 40 adet fişek, 45 adet şeffaf poşetler içerisinde daralı ağırlığı 61 gram gelen uyuşturucu madde, 39 adet şeffaf poşetler içerisinde daralı ağırlığı 21 gram gelen ecxtacy hap, 2 adet metal kelepçe ele geçirildi.
Gözaltına alından Serkan B. ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Diğer 6 şahıs ise 6 Haziran günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı

Uyuşturucu Ticareti, Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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