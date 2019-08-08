Haberler» Güncel» Haber

İş yeri ruhsat harçlarında yüzde 50 indirim

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, iş yeri açma harçlarında yüzde 50 indirim kararı aldıklarını, bugünden itibaren uygulanacak indirimli tarifenin 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olacağını bildirdi.

08.08.2019 15:50 İş yeri ruhsat harçlarında yüzde 50 indirim
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, iş yeri açma harçlarında yüzde 50 indirim kararı aldıklarını, bugünden itibaren uygulanacak indirimli tarifenin 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi Ağustos ayı ikinci birleşim toplantısı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu başkanlığında yapıldı.
Toplantıda gündemde yer alan 15 madde ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 16 madde görüşüldü. Meclis kararıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar ruhsat alacak esnafa yönelik harçlarda yüzde 50 indirim yapılacak.
Bugün itibariyle başlayan uygulamadan binlerce esnafın faydalanması bekleniyor.

Şehitkamil, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:05   Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dr. Fazıl Küçük'ün kabrine ve Şehitler Anıtı'na ziyaret
17:05   Ankara'da iş insanı silahlı saldırıda öldü
17:04   Belediye ekipleri kötü koku için kolları sıvadı
17:04   Denizli merkezli 6,0 büyüklüğündeki deprem, Ege ve Akdeniz'i salladı - Yeniden
17:04   Başkan Gürkan, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu
17:04   Honda, Çin'deki 222 bin 674 aracını geri çağırdı
17:04   Büyükşehir zabıtadan yoğun bayram mesaisi