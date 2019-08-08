İş yeri ruhsat harçlarında yüzde 50 indirim

Şehitkamil
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, iş yeri açma harçlarında yüzde 50 indirim kararı aldıklarını, bugünden itibaren uygulanacak indirimli tarifenin 31 Aralık
2019 tarihine kadar geçerli olacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesi Ağustos ayı ikinci birleşim toplantısı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu başkanlığında yapıldı.
Toplantıda gündemde yer alan 15 madde ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 16 madde görüşüldü. Meclis kararıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar ruhsat alacak esnafa yönelik harçlarda yüzde 50 indirim yapılacak.
Bugün itibariyle başlayan uygulamadan binlerce esnafın faydalanması bekleniyor.