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İş yeri sahibinden kaçtılar, kameralardan ve polisten kaçamadılar

Gaziantep'te bir bijuteri dükkanında iş yeri sahibini oyalayarak kasadan para çalan hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

17.10.2019 17:59İş yeri sahibinden kaçtılar, kameralardan ve polisten kaçamadılar
Gaziantep'te bir bijuteri dükkanında iş yeri sahibini oyalayarak kasadan para çalan hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra da polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te bir bijuteri dükkanına giren 2 kişiden biri iş yerin sahibine ürünlerin fiyatını sorarak oyalarken, diğeri ise el çabukluğu ile kasadaki kağıt paraları alarak kayıplara karıştı. Kasadaki paraların eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi güvenlik kameralarını incelediğinde ise hırsızları fark etti. Polisi arayan iş sahibi, güvenlik kamera görüntülerini polise teslim ederek yardım istedi. iş yerlerine gidilerek iş yeri sahibini oyalamak sureti ile hırsızlık yaptıkları tespit edilen K.Ş. ve M.C.T. isimli şüpheli şahıslar yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan araştırmalarda, yakalanan her iki şahsın da "hırsızlık" suçlarından kayıtlarının olduğu anlaşılmış, şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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