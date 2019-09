İş yeri yandı pes etmedi, mikrokredi ile yeniden hayata tutundu

İş yeri yandı pes etmedi, mikrokredi ile yeniden hayata tutunduMARDİN - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Sevim Sertkaya, canlı çiçek satışı yaptığı dükkanı 3 yıl önce yandı. Yaşanılan talihsiz olaydan yılmayan Sertkaya mikrokrediden aldığı destekle beraber işini daha da büyüttü. Canlı çiçekle beraber organizasyon işine giren girişimci kadın, küllerinden doğdu.Kızıltepeli 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Sevim Sertkaya, 3 yıl önce canlı çiçek sektörüne atıldı. Ancak Sertkaya 4 ay önce talihsiz bir olay yaşadı. Çıkan yangında dükkanı 100 bin lira zarara uğradı. İş yeri küle dönen talihsiz kadın pes etmeyerek mikrokerdiden çektiği kredi ile birlikte yaralarını sardı. Girişimci kadın, bu sefer canlı çiçekle birlikte organizasyon işine de girdi.Kendi işinin patronu olan Sevim Sertkaya başarı hikayesini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Sertkaya, "Macerama 3 yıl önce başladım. Bir çiçekçi dükkanı açtım. Daha sonra talihsiz bir olay yaşadım. Çiçekçi dükkanım yandı. Yine ben pes etmedim, küllerimden yeniden doğdum. Mikrokredinin verdiği destekle ayrıca ek olarak işime organizasyon işini de kattım, kına tahtı, nişan masası, zincir balon süslemesi, açılış organizasyonları, kokteyller, doğum günü süslemeleri ve bunun gibi birçok işe imza attık. Mikrokredi ve Canan hanımın bize verdiği destekleri için çok teşekkür ederim" dedi.Yangından sonra mikrokredi ile tanıştıMikrokredi Kızıltepe temsilcisi Canan Özçelik ise, Sertkaya ile başına gelen o talihsiz olay sonrasında tanıştıklarını söyledi. Özçelik, "Sevim hanımın inancı dik duruşu bize ilham oldu. Kendisine kredi verdik, Sevim hanım işini daha da büyüttü. Tabiri caizse kendisinin de dediği gibi 'küllerinden yeniden doğdu.' Sevim hanım, canlı çiçekten tutun, düğün, nişan, kına, doğum günleri organizasyonlardan bütün etkinliklere kadar kendisi çok faal" diye konuştu.Hiç yıkılmadı, ayakta durduDükkana gelen kadın müşteriler de Sevim Sertkaya'nın azmine hayran kalıyor. Başarılı kadını takdir eden Selma Karaboğa, "Benim balkonum bir çiçek bahçesi oldu. Sevim de bunu biliyor. Her şeyi ben buradan alıyorum, alışverişimi ben buradan yapıyorum. Sevim'i çok seviyoruz. Dükkanı yandı yine de çok başarılı oldu, yine ayakta durdu. Hiç yıkılmadı, ayakta durdu. İnşallah her zaman böyle başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.