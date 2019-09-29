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İş yeri yangını

Kırklareli'nde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

29.09.2019 18:00
Kırklareli'nde çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde Kırklareli Belediyesinin Yayla Kültür ve Sanat Evleri'nde Sevil Ovalı'ya ait lokma satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Ekipler, iş yerindeki piknik ve mutfak tüpünü dışarı çıkardı. Gaz kaçırdığı tespit edilen tüplere soğutma çalışması yapıldı.
Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
İş yeri yangını

Yayla Mahallesi, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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