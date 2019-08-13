Haberler» Güncel» Haber

İş yeri yangını (3)

Şanlıurfa'da inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ve TOMA ekipleri müdahale ediyor.

13.08.2019 21:39
İş yeri yangını (3)
Şanlıurfa'da inşaat malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ve TOMA ekipleri müdahale ediyor.
Sancaktar Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapan bir mağazada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının diğer işyerlerine sıçramaması için TOMA araçları da müdahale ediyor. Yangından yükselen dumanlar kentin bir çok noktasından görülüyor.
Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve TOMA ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
İş yeri yangını (3)

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:02   Bayramın üçüncü gününde kurbanlık satışları sürdü
23:00   Edremit Körfezi'nde trafik durma noktasına geldi
22:58   - Rusya, Şoygu'nun uçağına yaklaşmaya çalışan NATO uçağının görüntüsünü yayınladı- NATO'dan...
22:55   UEFA Şampiyonlar Ligi: Olympiakos: 0 - Başakşehir: 0 (İlk Yarı)
22:52   SPOR Liverpoollu taraftarların İstanbul'da gece eğlencesi
22:51   Bayram tatili çocuklara yaradı
22:50   Şoygu'nun uçağına yaklaşmaya çalışan NATO uçağının görüntüsü yayınlandı