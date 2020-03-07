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İş yeri yangını hasara neden oldu

Çanakkale'de bir iş yerinde çıkan yangın, 2 iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmanda hasara yol açtı.

07.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:12
'de bir iş yerinde çıkan yangın, 2 iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmanda hasara yol açtı.
Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan 2 boş iş yeri ile 2 metruk bina ve 2 apartmana sıçradı.
Çevredekilerin vermesi üzerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
İş yeri yangını hasara neden oldu

Kemalpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: AA


7.03.2020 19:17:01